"kicker" und DAZN machen Podcast, Tour im Aufwind

Die Tour de France hat sich in diesem Jahr wachsender Beliebtheit erfreut. Mehr als drei Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend ein Special im Ersten. Außerdem: "kicker" und DAZN kooperieren und Sky verärgert Fans mit der Zweitliga-Konferenz.



29.07.2019 - 11:55 Uhr von Alexander Krei 29.07.2019 - 11:55 Uhr

Derundvereinenwieder in einem Podcast: Am Montagabend startet, in dem das Moderatoren-Duo mit hochkarätigen Gästen und "kicker"-Experten über die Bundesliga und das internationale Fußballgeschehen diskutieren will. Als Premierengast istmit dabei. "Ich bin selbst ein großer Fan von Podcasts und freue mich ungemein auf dieses gemeinsame Projekt", so. "Ich bin mir sicher, dass unsere Moderatoren mit Ihren Gästen die richtige Mischung aus Unterhaltung und sportlichem Knowhow mitbringen werden, um die deutsche Podcast-Landschaft nachhaltig zu bereichern." Und "ergänzt: "In Zusammenarbeit mit DAZN haben wir ein neues journalistisches Podcast-Format entwickelt, das eine optimale Ergänzung unserer Audio- und Voice-Strategie darstellt. DAZN ist ein überaus kompetenter und innovativer Partner, der hervorragend zur Marke 'kicker' passt und mit dem wir auf verschiedenen Ebenen schon lange erfolgreich kooperieren."

Die neuehat am Wochenende fürgesorgt. Erstmals hatte der Senderund stattdessen mehr oder weniger lieblos zwischen den Einzelspiel-Kommentatoren hin- und hergeschaltet. Vom versprochenen Mehr an Dymanik war zunächst wenig zu spüren, zumal am Samstag auchnur sehr sporadisch in die Übertragung integriert wurde. Aus Quotensicht lief's ordentlich:waren am Samstag dabei, einen Tag später brachten es Einzelspiele und Konferenz auf 280.000 Zuschauer. Das Spiel zwischenhatten aber sogargesehen.

In Deutschland teilt sichschon seit der vergangenen Saison die Übertragungsrechte an der Champions League. Und auch inkönnte das bald der Fall sein: Wie italenische Medien berichten, befindet sich derzeit in verhandlungen mit dem Fernsehkonzernüber eine mögliche Sublizenzierung der Rechte. Kommt es zu einer Einigung, könnte Mediaset einige Spiele pro Saisonausstrahlen. Damit hätte Italien dem deutschen Markt etwas voraus: Hierzulande ist bei der Champions League inzwischen kein Free-TV-Sender mehr an Bord. Einzig das Endspiel dürfte im Falle einer deutschen Beteiligung nicht hinter der Bezahlschranke verschwinden.

© Amazon © Amazon hat sich für den deutschen Markt die Ausstrahlungsrechte an der Fußball-Doku "Take us home: Leeds United" gesichert. Dafür wurde der englische Zweitliga-Club, der in einem dramatischen Saisonfinale den Aufstieg in die Premier League unter Cheftrainer Marcelo Bielsa doch noch verpasste, eine Saison lang begleitet. Als Erzähler führt Russell Crowe, selbst passionierter Fan des Clubs, durch die sechsteilige Dokureihe, die in der englischen Originalversion, wahlweise mit Untertiteln, noch im August zum Abruf bereit steht. Ab dem 16. August startet zudem die Doku-Reihe "Inside Borussia Dortmund" bei Prime Video. Eine große Premiere ist zudem für den 14. August im Signal-Iduna-Park geplant (DWDL.de berichtete).

Sport in Zahlen

Diehat - wohl auch dank des erfolgreichen Abschneidens von Emanuel Buchmann - in den vergangenen Tagen zahlreiche Fans hinzugewinnen können. So zählte die entscheidende vorletzte Etappe am Samstag im Schnitt, die den Marktanteil des Ersten auftrieben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 12,0 Prozent erneut richtig gut. Diewar dagegen am Sonntagabend bloß in einer Zusammenfassung im Ersten zu sehen, konnte nach dem "Tatort" abervor dem Fernseher halten. Die Live-Übertragung selbst hatten zuvorverfolgt. Daneben hatte auchdie Tour de France gezeigt - auch hier zog das Interesse zuletzt etwas an.

Was noch zu sagen wäre...

Am Samstag gab es im Ersten die zweite Ausgabe der neuen Sendungzu sehen - und die schlug sich aus Quotensicht deutlich besser als die Anfang Juni ausgestrahlte Premiere.waren ab 18:55 Uhr dabei und damit. Der Marktanteil lag dennoch bei nur 7,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete das Talk-Magazin lediglich 4,2 Prozent Marktanteil. Schwache Quoten gab's zudem für das, das um kurz nach 13 Uhr zunächstund einen Marktanteil von 6,5 Prozent erzielte. Und dann war da auch noch das, in dem Alexander Zverev gegen Nikolos Bassilaschwili verlor. Die Live-Übertragung imkam bundesweit aufund 1,5 Prozent Marktanteil.

"Die Schiedsrichter sollten sich lieber um ihren Videokeller kümmern."

Fortuna-Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel gegenüber "Bild" zum Plan, Trainer nach drei gelben Karten zu sperren

