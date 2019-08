Sendeplatz für "Wontorra", DAZN macht neue Doku-Reihe

© Sky

In der kommenden Saison wird Jörg Wontorra bei Sky auf neuem Montags-Sendeplatz auf Sendung gehen - unklar ist jedoch noch das Konzept. Außerdem: DAZN startet eine prominent besetzte Doku-Reihe und die Finals holen gute Quoten bei ARD & ZDF.



05.08.2019

Nach dem überraschenden Aus des Fußball-Talks mitkündigtefür die neue Saison ein neues Format mit dem Moderator an. Auch das wird auf den Titel "Wontorra" hören, soll allerdings auf einem anderen Sendeplatz zu sehen sein und damit nicht mehr in Konkurrenz zum ungleich erfolgreicheren "Doppelpass" von Sport1. Jetzt steht fest: Der Talk läuft ab dem 19. August jeweilsparallel auf Sky Sport News HD sowie Sky Sport Bundesliga 1. Details zum neuen Konzept der Sendung sind noch nicht bekannt. Auf DWDL.de-Nachfrage wollte Sky sich zunächst nicht dazu äußern.

hat eine neue Doku-Reihe angekündigt, in der es um die wichtigsten Spiele dreier Fußball-Größen geht:stehen im Mittelpunkt von. Entstanden ist eine neunteilige Reihe, die der Sportstreamingdienst ab dem 9. August zum Abruf bereitstellt. Es handelt sich dabei um die erste Eigenproduktion, die DAZN auf allen Märkten zur Verfügung stellt, in der das Unternehmen aktiv ist. "Unsere DAZN-Originals zielen immer darauf ab, die Fans zu begeistern und ihnen die Sportarten und Athleten näher zu bringen, die sie lieben. 'The Making Of' schafft dies nicht nur auf außergewöhnliche Art und Weise, sondern bietet den Fans exklusive und so noch nie dagewesene Einblicke in das Seelenleben dreier Weltstars", so

um Auftakt zeigt der Pay-TV-Sender das Spiel zwischen Wisla Krakau und Gornik Zabrze, das am Montag um 18:00 Uhr angepfiffen wird. " Mit den Topspielen und Highlights aus diesem Wettbewerb haben wir für die polnische Community, die nach der türkischen die größte in Deutschland ist, einen echten Leuchtturm im Programm", so Sportdigital-Geschäftsführer Gisbert Wundram. "Mit der Ekstraklasa können wir unsere Livespiel-Strecke speziell am Freitag und am Montag sehr sinnvoll ergänzen."

hat sich die Rechte an der höchsten polnischen Fußball-Liga gesichert. Mindestenssollen künftig übertragen werden. Z

Nach dem Saison-Bestwert vor einer Woche in Hockenheim, hat derin deram Wochenende deutlich weniger Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Dieerreichte, kam mit einem Marktanteil von 29,7 Prozent beim Gesamtpublikum jedoch auf den zweitbesten Wert eines Nachmittags-Rennens in der laufenden Saison. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Formel 1 mit 880.000 Zuschauern auf. Besonders stark war diesmalunterwegs, dasin der klassischen Zielgruppe verbuchte. Insgesamt erreichte die Live-Übertragung im Pay-TV durchschnitt 470.000 Zuschauer.

Die Idee, zahlreiche deutsche Meisterschaften an einem Wochenende auszutragen und somit einenaufkommen zu lassen, hat sich voll und ganz ausgezahlt. Zudem stimmten die Quoten: Nachdem schon dieam Samstag mit dendurchweg zweistellige Marktanteile verzeichnete, lief es am Sonntag auch fürsgut. So kamen die Kanu-Wettbewerbe am späten Vormittag etwa mitauf 15,5 Prozent Marktanteil, am späten Nachmittag zählte die Leichtathletik im Schnitt 2,27 Millionen Zuschauer sowie. Zugleich bewegten sich auch beim jungen Publikum die Marktanteile meist klar über dem Senderschnitt.

