NFL-Verstärkung für DAZN, Potofski kündigt Abschied an

DAZN holt für die Übertragung der Montagsspiele in der NFL die beiden Ex-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer ans Mikrofon. Ulli Potofski hat derweil seinen Abschied als Kommentator angekündigt. Außerdem: Sporttotal zeigt die Damen-Basketball-Bundesliga.



26.08.2019 - 12:04 Uhr von Alexander Krei 26.08.2019 - 12:04 Uhr

Für seineholtab sofortan Bord. Die beiden werden in Zukunft exklusiv allefür den Streamingdienst kommentieren. Zuletzt waren die beiden für ProSieben Maxx als Experten im Einsatz. Vollmer hat in der Vergangenheit mit den New England Patriots zwei Mal den Super Bowl gewonnen, Kuhn ist der einzige deutsche Spieler, der bislang einen Touchdown in der NFL erzielen konnte. "Wir freuen uns riesig, die Monday Night Games mit DAZN in Deutschland größer zu machen. In den USA sind das die Spiele, die wirklich jeder Football-Fan anschaut", so Kuhn. "Wir lieben diesen Sport und ich bin mir sicher, dass man das bei den Übertragungen spüren wird." Und Vollmer sagt: "Mit Markus als Ex-Defense- und mir als Ex-Offense-Spieler bringen wir einenmit und wissen genau, was hinter den Kulissen der NFL passiert." Die erste Partie, die das Duo live begleiten wird, findet in der Nacht vom 9. auf den 10. September statt, wenn die

hat seinenangekündigt - allerdings erst in zwei Jahren. Amtsmüde sei er nicht, betonte der 67-Jährige im Interview mit dem Kölner "Express" . "Ich liebe meine Arbeit bei Sky unverändert sehr - aberwerde ichmachen." Man müsse "einfach für junge Menschen die Arbeitsplätze irgendwann auch freigeben", so der Reporter. "Wenn ich hier und da noch einige 'Weisheiten' über den Beruf weitergeben kann, würde mich aber freuen." Demnächst wird Potofski miteinen Podcast machen, der sich von herkömmlichen Podcasts unterscheiden soll.

Dazu haben die DBBL und Sporttotal einen Kooperationsvertrag zur Medialisierung der höchsten Basketball-Spielklassen der Frauen abgeschlossen.

Der Exklusivvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Das Unternehmen wird im Zuge dessen die Wettkampfstätten der zwölf Bundesliga-Vereine mit seiner vollautomatisierten Kameratechnologie ausstatten und exklusiv alle Spiele zeigen. " Die Medialisierung bietet unserem Sport die Möglichkeit, wahrgenommen zu werden", so Andreas Wagner, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 1. DBBL. Caroline Päffgen, Director der sporttotal.tv gmbh: " Es ist unser Anliegen, Bewusstsein für diese spannende, dynamische Sportart mit seinen Sportlerinnen in Deutschland zu schaffen."

Von der neuen Saison an wirdauch dieübertragen.

Darüber hinaus kürt Hyundai seit 2018 mit Sporttotal beim Hyundai Amateur Cup Deutschlands beste Kleinfeldhelden. " Die sehr enge, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Hyundai Team macht nicht nur viel Spaß, sondern bringt auch neue Erfolgsgeschichten hervor", so Uwe Müller, Head of Sponsoring & Partner Relations bei Sporttotal. "Die vorzeitige Verlängerung gibt uns nun auch für weitere interessante Aktivierungsideen die finale Planungssicherheit."

haben ihrenvorzeitig bis Ende Juni 2021 verlängert. Der Autohersteller ist bereits seit zwei Jahren Partner der Sport-Streamingplattform und präsentiert dasder Woche, des Monats und des Jahres.

Finale der Hockey-EM zwischen Deutschland und den Niederlanden im Ersten gesehen. Genau genommen wurden ab 16:00 Uhr bei der deutschen Niederlage im Schnitt 1,01 Millionen Zuschauer gezählt, sodass der Marktanteil bei 7,8 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse mit 3,4 Prozent geringer. Deutlich weniger Zuschauer hatte der Sender anschließend mit der Berichterstattung rund ums Wasserspringen, für die nur noch 740.000 Zuschauer dranblieben. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 5,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar lediglich 1,6 Prozent erzielt.

DTM nach wie vor ein gutes Stück in Sat.1 entfernt, doch der Trend zeigt leicht nach oben: Am Samstag verzeichnete der Sender mit der Übertragung des Rennens vom Lausitzring einen ordentlichen Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe und damit den zweitbesten Wert der laufenden Saison. Insgesamt schalteten eine halbe Million Zuschauer ein. Beim Sonntags-Rennen wurden 630.000 Zuschauer gezählt, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 6,0 Prozent.

