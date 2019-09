Wöchentliches "Transfer-Update", Formel 1 mit Saisonrekord

© TVNOW / Lukas Gorys

Ab sofort nimmt Sky den "Transfer-Update" wöchentlich ins Programm, Sportdigital Fußball sichert sich unter anderem Rechte an der Major League Soccer und RTL jubelt über starke Quoten bei der Formel 1. Außerdem: Sky und DAZN kooperieren in Italien.



hat sich über seine Kooperationspartnerweitere Live-Rechte gesichert. Wie der Sender mitteilte, überträgt man vom kommenden Wochenende Spiele aus der belgischensowie Spiele der nordamerikanischen. "Es ist toll, dass wir die Major League Soccer und Jupiler Pro League in unser Programm aufnehmen konnten und danken unseren Kooperationspartnern DAZN und Sport1 für das Vertrauen", so. "Mit diesen beiden Ligen wird unser ohnehin schon vielfältiges Angebot an internationalem Live-Fußball noch attraktiver. Neben ehemaligen Top-Stars wie unserem deutschen Weltmeistergibt es sowohl in in den USA als auch in Belgien viele hoch veranlagte Spieler, die unseren Zuschauern sicherlich viel Freude bereiten werden."

will ab sofortauf den Transfermarkt im europäischen Fußball blicken.läuft fortan jeden Montag um 18:00 Uhr.werden im Wechsel in diesem 30-minütigen Format aktuelle Spekulationen und Geschehnisse beleuchten. Bestandteil wird dabei auch einsein, der die Aktivitäten der Klubs bei der Talentsuche analysiert. An Gesprächsstoff dürfte es nicht mangeln: Alleine die Bundesliga-Klubs haben in der vergangenen Transferperiode 742 Millionen Euro ausgegeben und damit so viel wie nie zuvor.

Dasschickt dasin die nächste Runde. Ab dem 13. Oktober laufen sonntags um 16:45 Uhr insgesamt acht neue Folgen, in denen ModeratorinPromis aus der Sportwelt an ihren persönlichen Lieblingsorten trifft. Zum Auftakt istmit dabei, später folgen unter anderem Anni Friesinger und Toni Mang. "Ich freue mich sehr, dass die erste Staffel von 'Kreuzer trifft.. ' so gut bei unseren Zuschauern angekommen ist", sagt die Moderatorin. "Die Protagonisten öffnen ihr Innerstes und geben sehr Persönliches preis -. Und das wie gewohnt an Orten, die von den Sportlern selbst ausgewählt wurden. Vielleicht ja auch eine Anregung für unsere Zuschauer, diese wunderschönen Plätze in Bayern selbst einmal zu besuchen."

Sport in Zahlen

Inhaben sichauf eine ungewöhnlicheverständigt, die es erstmals ermöglicht, das DAZN-Programmzu empfangen. Vom 20. September an erlaubt Sky Italia den Empfang von, wo unter anderem wöchentlichzu sehen sind. Auch in Deutschland hatte es zuletzt Spekulationen über einen linearen DAZN-Sender gegeben. Ein entsprechender Antrag für einen Sender namens DAZN 1 wurde von deninzwischen genehmigt (DWDL.de berichtete) . Was es damit auf sich hat, wollte DAZN auf Nachfrage allerdings nicht erklären.

© US Open © US Open Finals der US Open haben am Wochenende viele Zuschauer zu Eurosport 1 gelockt. Das Frauen-Finale zwischen Serena Williams und der Kanadierin Bianca Andreescu verfolgten nach Angaben des Senders im Schnitt knapp 460.000 Zuschauer. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 2,3 Prozent. Das Herren-Finale, in dem sich Rafael Nadal nach fast fünf Stunden gegen Daniil Medvedev durchsetzte, lockte bis tief in die Nacht hinein durchschnittlich 330.000 Zuschauer vor den Fernseher. Hier belief sich der Marktanteil auf starke 2,9 Prozent beim jungen Publikum.

Was noch zu sagen wäre...

Mit demhatam Sonntag zum zweiten Mal in der laufenden Formel-1-Saison die Marke von fünf Millionen Zuschauern geknackt.verfolgten das Rennen, das damit einen starken Marktanteil von 32,3 Prozent erzielte. Mehr Zuschauer erreichten am Sonntag nur der "Tatort" und die "Tagesschau". Eineverbuchte das Italien-Rennen. Sehen lassen kann sich zudem der Zielgruppen-Marktanteil, der bei tollen 29,8 Prozent lag - der. Weiterewaren beidabei, wo der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 4,0 Prozent betrug.

"Ich ahne schon wie die Kollegen in Hamburg bei der 'Tagesschau' nervös werden. Die werden doch nicht... Nein, Beruhigung zu den Kollegen, die werden hier rechtzeitig fertig in Magdeburg, in diesem packenden Spiel."

ARD-Kommentator Florian Naß kurz bevor die ARD die Übertragung des Handball-Bundesligaspiels zwischen Magdeburg und Kiel vorzeitig abbrach und in die Werbung schaltete

