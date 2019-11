Sport-Verstärkung für ServusTV, "Doppelpass" mit Rekord

© SPORT1/Getty Images/Widmann

04.11.2019 - 12:10 Uhr von Alexander Krei 04.11.2019 - 12:10 Uhr

David Morgenbesser verantwortet seit Anfang November den neu geschaffenen Bereich Sportrechte und Content-Distribution bei ServusTV Österreich und ServusTV Deutschland. Zuvor war er sieben Jahre lang als Director Sports Rights and Commercialization bei Sky Deutschland tätig. Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag dabei auf dem Sportrechteerwerb im DACH-Raum, wo er in seiner letzten Rolle die Märkte in Österreich und der Schweiz verantwortete. ServusTV hält aktuell die Rechte an der MotoGP für Österreich und Deutschland und überträgt in Österreich zudem den DFB Pokal, die Australian Open, ausgewählte Spiele der ATP Tour und die Top-Spiele der Erste Bank Eishockey Liga live. Gut möglich, dass mit dem neuen Mann der Fokus noch etwas stärker auf den Sport gerichtet werden soll.

will auf absehbare Zeit nicht den Sportrechte-Markt aufmischen. "Ich erwarte in naher Zukunft sicherlich", sagtelaut "Sponsors" in Monaco. Mit einem Mietbieten bei den, die im Frühjahr für die Zeit zwischen 2021/22 und 2024/25 vergeben werden, ist demnach nicht uz rechnen. Aktuell besitzt Facebook unter anderem die Rechte an der spanischen LaLiga in Indien und sechs Live-Spielen der Major League Basball, die man in den USA über die hauseigene Plattform Facebook Watch ausstrahlt.

Sport in Zahlen

wird auch in den kommenden Jahren dieübertragen. Auf einen entsprechenden Deal, der eine Laufzeitbesitzt, haben sich ESPN und ABC mit den Verantwortlichen der Rennserie verständigt. Wie gehabt sollen die Rennen werbefrei gezeigt werden. Der Sender arbeitet dafür mit dem britischenzusammen. Zusätzlich zur bisherigen Vereinbarung wird ESPN Deportes künftig diebeinhalten. Ab 2020 werden diese Übertragungen im Fernsehen und in der App verfügbar sein. Zuletzt ist es ESPN eigenen Angaben zufolge gelungen, die Zuschauerzahlen der Formel 1 um 19 Prozent zu steigern.

Derhat am Sonntag beidieeingefahren.schalteten am Tag nach der herben Niederlage des FC Bayern gegen Frankfurt ein. Als Bayern-Trainer Niko Kovac am Abend entlassen wurde, konntevon den aktuellen Entwicklung jedoch nicht profitieren:waren hier im Schnitt dabei, der Marktanteil des Pay-TV-Senders lag in der Zielgruppe bei. Auchkonnte keine spektakulären Quoten einfahren:und ein Marktanteil von 0,2 Prozent waren ab 21:25 Uhr dabei. Größer war das Interesse am, das am Sonntagnachmittag im Pay-TV aufkam und 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Was noch zu sagen wäre...

Am Samstag hat sich Südafrika imgegen England durchgesetzt und beifür starke Quoten gesorgt. Schon die erste Halbzeit verfolgten ab kurz nach 10 Uhr im Schnitt, während der zweiten Hälfte waren sogardabei. In der Zielgruppe beliefen sich dieund lagen damit weit über dem Senderschnitt. Für einen Erfolg sorgte aber auch wieder die NFL, die am Sonntag wieder mehr als eine halbe Million Zuschauer vor den Fernseher lockte. Fürsind solche Zahlen dagegen kein nennenswerter Erfolg: Dort war am Sonntagnachmittag ein Spiel der NFL zu sehen, das Teil derwar. Zwar stieg die Reichweite im Laufe der Übertragung aufim letzten Quarter an, doch die Marktanteile bewegten sich in der Zielgruppeund damit im roten Bereich.