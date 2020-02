Neue Optik für SSNHD, Top-Quoten für Australian Open

© Sky

Der Sportnachrichtensender Sky Sport News HD bekommt eine neue Optik verpasst, mit der auch eine Erneuerung des Studios einhergeht. Außerdem: Neue Aufgabe für Christian Ortlepp und Spitzen-Quoten für das Finale der Australian Open.



03.02.2020 - 10:58 Uhr von Alexander Krei

© Sky © Sky Sky Sport News HD wird sich im Laufe des Jahres in neuem Design präsentieren, das sich an dem aus Italien und England bekannten Logo orientiert. Im Zuge dessen soll auch der Newsroom technisch überarbeitet und das Studio des Sportnachrichtensenders erneuert werden. "Das ist eine große Challenge, die bevorsteht. Anders als vor acht Jahren, als alles gebaut wurde, findet dieser Umbau parallel zum Livebetrieb statt", sagte der neue SSNHD-Chef Karl Valks gegenüber "Quotenmeter". "Mit diesem technischen Umbau geht auch ein optischer Refresh einher." Gleichzeitig will Valks auch am Programm arbeiten, so wie mit der Einführung der Formate "Gesagt. Gemeint!" oder "Letzte Frage, bitte!" bereits geschehen ist. "Wir müssen uns noch mehr als bisher mit unseren Zuschauern verabreden. Neben den Rolling-News brauchen wir feste Zeiten – wie beim "Transfer Update" werktags um 18 Uhr. Wir wollen da neue Marken setzen und haben für dieses Jahr noch viele Ideen", so Valks.

© Eurosport / Nadine Rupp © Eurosport / Nadine Rupp Moderator Jan Henkel das Ende seiner Zeit bei Eurosport gekommen. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit kam für Henkel offenkundig nicht infrage. "Die Bundesliga war weg. 24 Spielzeiten lang war ich in dieser Liga im Einsatz und fühle mich ihr zugehörig. Als klar war, dass die Rechte von Eurosport zu DAZN gehen, war für mich auch klar, dass es für mich dort nicht weitergeht", sagte Henkel im Interview mit "t-online.de". Seine Zeit bei Eurosport, während der er gemeinsam mit Matthias Sammer sendete, bezeichnete er als "zwei entscheidende, lehrreiche Jahre". Henkel: "Matthias Sammer spricht immer von den zwei Prozent, die den Unterschied machen. Und er hat sie - auf allen Ebenen. Wie er Situationen im sportlichen Bereich bewertet, wie er Alltagssituationen analysiert, das ist schon begeisternd. Oft waren wir gemeinsam unterwegs und ich dachte mir: Auf den Gedanken wärst du gar nicht gekommen."

Sport in Zahlen

Der ehemalige ARD- und Eurosport-Reporterheuert beian. Nachdem das Unternehmen jüngst ankündigte, seine Sport- und Sponsoringaktivitäten unter einem neuen Dach bündeln zu wollen undim Zuge dessen als Kopf von Flyeralarm Global Soccer verpflichtete, wurde nun bekannt, dass Ortlepp fortan alsund Assistent des früheren Bundesliga-Trainers arbeiten wird. "Jahrzehntelange Erfahrung und Know-how, Leidenschaft, Engagement mit Herzblut gepaart mit seiner strategischen Ausrichtung zeichnen Christian Ortlepp aus", so Magath. "Er verfügt über ein, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Österreich, wo er vor Jahren auch schon tätig war."

Überraschungssieg von Sofia Kenin gegen Garbiñe Muguruza sahen am Tag zuvor bereits durchschnittlich 250.000 Zuschauer, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 2,7 Prozent.

hat am Sonntag mit dem Finale derstarke Quoten verzeichnet.sahen das spannende Endspiel zwischen. In der Spitze schalteten nach Angaben des Senders sogar etwas mehr als eine Million Zuschauer ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Spiel starke 4,6 Prozent Marktanteil. Für die Analysen bei "Matchball Becker" interessierten sich im Anschluss übrigens noch 210.000 Zuschauer. Den

© DFL © DFL Bundesliga-Topspiel zwischen Leipzig und Mönchengladbach bei Sky verfolgt. Im Schnitt zählte der Pay-TV-Sender 930.000 Zuschauer, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf sehr gute 5,9 Prozent. An die Konferenz-Quoten vom Nachmittag kam das Spiel jedoch nicht heran: Hier waren durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauer dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 12,9 Prozent und fiel damit etwas höher aus als in der Vorwoche. An die bisherigen Spitzenwerte der laufenden Saison kam Sky damit aber nicht heran. Das gilt im Übrigen auch für die Sonntagsspiele: 570.000 Zuschauer sahen den 4:0-Erfolg der Kölner über Freiburg, für Paderborn gegen Wolfsburg interessierten sich danach sogar nur 470.000 Zuschauer.

Was noch zu sagen wäre...

"Es wird für mich schwierig sein zu sehen, wer der neue Olympiasieger am Reck wird. Aber ich freue mich total."

Der neue Eurosport-Experte Fabian Hambüchen auf dem SpoBis über seinen bevorstehenden Einsatz bei den Olympischen Spielen

