Schult wird EM-Expertin, doch noch einmal Boxen im ZDF

© ARD

Die ARD hat Almuth Schult als Expertin für die Fußball-EM im Sommer verpflichtet, dem Pokal-Halbfinale in Völklingen steht nichts im Wege und das ZDF setzt doch nochmal auf Boxen. Außerdem: Starke Bundesliga-Quoten für die Bayern bei Sky.



09.03.2020 - 11:38 Uhr von Alexander Krei 09.03.2020 - 11:38 Uhr

© Screenshot Das Erste

"Ich freue mich riesig auf die bevorstehende Aufgabe und über das Vertrauen der ARD", sagte Schult, die im November angekündigt hatte, aufgrund ihrer Schwangerschaft eine Pause von ihrer aktiven Karriere einzulegen. "In der Vergangenheit durfte ich als Co-Kommentatorin und Expertin abseits des Platzes Erfahrungen sammeln. Die Arbeit und der Blick hinter die Kulissen hat mir immer sehr viel Spaß bereitet. Ich hoffe, dass ich mit meinem Wissen um das Torhüterspiel das Team zur Euro 2020 bereichern kann." ARD-Teamchef Steffen Simon: " Wir sind stolz darauf, dass wir mit Almuth Schult und Bastian Schweinsteiger gleich zwei so große Persönlichkeiten des deutschen Fußballs in unseren Reihen haben. Hinzu kommt noch Thomas Broich, der uns bereits im DFB-Pokal begeistert."

wird während der Fußball-EM dasunterstützen.





© ARD/Ralf Wilschewski © ARD/Ralf Wilschewski FC Saarbrücken steht erstmals ein Viertligist im Halbfinale des DFB-Pokals. Nun ist klar, dass der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest im April Bayer Leverkusen bei sich in Völklingen empfangen darf. "Aus Sicht der ARD kann das Spiel selbstverständlich in Völklingen stattfinden. Die bisherigen Übertragungen haben gezeigt, dass gerade hier der Flair des Pokals ausgeprägt ist", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der "Saarbrücker Zeitung". "Der Deutsche Fußball-Bund sei lediglich verpflichtet, für das Halbfinalspiel ein fernsehtaugliches Signal zu erstellen. "Laut unseren Informationen ist das in Völklingen umsetzbar."

© ZDF/Thomas Kierok © ZDF/Thomas Kierok ZDF wird nun doch noch einmal einen Boxabend ins Programm nehmen. "Wenn Artem Harutyunyan wieder fit ist, gibt es den zweiten Boxabend im ZDF", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Universum-Promoter Ismail Özen-Otto erklärte, in seiner ersten Verärgerung über das Ziel hinausgeschossen zu sein. "Wie ich jetzt weiß: Meine Vorwürfe beruhen auf Missverständnissen." Im Februar hatte das ZDF mit Blick auf die schwachen Quoten erklärt, keine weiteren Kämpfe mehr übertragen zu wollen. Ein zweiter Boxabend ist jedoch vertraglich zugesichert worden. Aktuell kann Harutyunyan allerdings wegen eines gebrochenen Daumens nicht kämpfen.

© Sky © Sky Sky Sport News HD will künftig täglich über den Weg des FC Liverpool zur Meisterschaft in der Premier League berichten. Geplant ist ein tägliches Format um 18:30 Uhr, das den Titel "Come on Klopp - This in Anfield" trägt und Neuigkeiten, Nachberichte und Rückblicke rund um den Verein mit Trainer Jürgen Klopp umfasst. Sky zeigt außerdem die Pressekonferenzen, Interviews und Highlight-Clips. Darüber hinaus wird Sky Sport exklusive Dokumentationen zeigen. Die Dokumentation "Come on Klopp - der Mensch" wird im Rahmen der Übertragung von Everton gegen Liverpool erstmalig am 16. März um 19:00 Uhr auf Sky Sport 1 ausgestrahlt und auf Sky Sport News HD wiederholt. Zudem ist die Ausstrahlung der Dokumentation "Klopp on top - der Meister" bei einer möglichen Meisterschaft geplant.

© DOSB © DOSB Karate-Bundesliga kehrt auf die nationale Bühne zurück und wird dabei von Toyota als Namensgeber unterstützt. "Wir sind begeistert von der Leidenschaft, mit der der Deutsche Karate-Verband im olympischen Jahr 2020 die Karate-Bundesliga neu einführt. In Tokio wird Karate erstmals als olympische Disziplin dabei sein, im Heimatland dieser Sportart - und natürlich auch von Toyota. Wir freuen uns deshalb sehr, Teil dieses Neubeginns zu sein", sagte Klaus Kroppa, Marketing-Direktor von Toyota Deutschland. Ein erstes Event fand bereits am Wochenende statt, zwei weitere folgen im September und Oktober. Zu sehen gibt es diese jeweils bei Sportdeutschland.TV. Das Unternehmen hat mit dem DKV eine Medien-Partnerschaft im Digital-Bereich bis 2022 vereinbart.

© DFL © DFL Steffen Merkel übernimmt im Sommer als Direktor die Verantwortung für den Bereich "Audiovisuelle Medienrechte" bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Der 34-Jährige wird in dieser Funktion auch Mitglied der DFL-Geschäftsleitung. Merkel arbeitet seit August 2014 für die DFL, zunächst als Referent der Geschäftsführung und zuletzt seit Januar 2018 als Leiter Unternehmensstrategie der DFL sowie Head of Global Operations der DFL-Tochtergesellschaft Bundesliga International. In diesen Funktionen arbeitete er an der Vorbereitung und Durchführung der Medienrechteausschreibungen 2016 und 2020 mit. In seiner neuen Funktion folgt Merkel auf Holger Blask, der ab August als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb zum DFB wechselt.

Sport in Zahlen

© FC Bayern

Wann immer derin diesem Jahr sonntags spielt, darf sichüber zweistellige Marktanteile freuen. Das war am jüngsten Bundesliga-Wochenende nicht anders:entschieden sich um 15:30 Uhr für die Live-Übertragung des Spiels zwischen Bayern und, davon waren 560.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der Zielgruppe lag der. Die anschließende Partie zwischenblieb davon weit entfernt: Gerade malbetrug der Marktanteil um 18:00 Uhr, insgesamt schalteten 630.000 Zuschauer ein. Dashatten am Abend zuvorgesehen, hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr gute 9,3 Prozent.

© ZDF

Was noch zu sagen wäre...

Ich bin jetzt schon begeistert vom Fußballwochenende. pic.twitter.com/U7rHlV1LFw — Jan-Henrik Gruszecki (@JH_Gruszecki) March 7, 2020

Teilen

Die meisten Sport-Fans lockte am Sonntag allerdingsvor den Fernseher: Als am Vormittag derauf dem Programm stand, erreichte dasim Schnittund einen Marktanteil von 24,8 Prozent. Bei denwaren zwei Stunden später sogardabei, die den Marktanteil auf 26,4 Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich der Mainzer Sender zudem über Werte von 12,1 und 14,4 Prozent freuen., das die beiden Läufe ebenfalls zeigte, konnte hingegen nicht mithalten und erreichte nur 70.000 beziehungsweise 90.000 Zuschauer. In der Zielgruppe lagen die