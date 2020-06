Bundesliga-Poker beginnt, Bild-Konkurrenz für Sport1?

© Bild

Ab sofort läuft der Milliarden-Poker um die Bundesliga-Rechte. Dabei wird erwartet, dass Axel Springer ein Auge auf das Paket geworfen hat, das dem Sport1-"Doppelpass" derzeit Spielbilder beschert. Außerdem: Eurosport setzt auf norwegischen Fußball.



Eigenlich sollten dieschon vor einigen Wochen vergeben werden, doch dann machte die Corona-Pandemie den Plänen der(DFL) einen Strich durch die Rechnung. Mit etwas Verspätung beginnt der Milliarden-Poker nun also von dieser Woche an -. Während vor allemund womöglich auch dieum die Pay-TV-Rechte buhlen werden, könnte sich Axel Springer laut "Clap" insbesondere für dasinteressieren, das es erlaubt,Spielausschnitte zu zeigen. Es handelt sich dabei um jenes Paket, dasaktuell Bilder für den "Doppelpass" sichert. Ein Erwerb würde für Springer Sinn ergeben, weilseine Berichterstattung rund um die Bundesliga zuletzt ausbaute - beispielsweise mit dem Talk

"Das ist ein PID, eine sogenannter Platform Identifier", erklärte ein Sky-Sprecher auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Dieser soll dem Content-Schutz dienen, im Wesentlichen also Piraterie verhindern. Wer häufiger in Bars und Kneipen schaut, dürfte das kennen: Dort wird regelmäßig ein kleines Bierglas eingeblendet, um zu verhindern, dass Wirte ein reguläres Sky-Abo nutzen, das ja deutlich günstiger zu haben wäre.

Seit einigen Tagen wundern sich viele Zuschauer bei denvonüber ein. Wer via Vodafone einschaltete, bekam zuletzt zusätzlich zum Logo des Senders und dem Bundesliga-Wappen auch noch ein kleines Zeichen in der Ecke unten links eingeblendet. Was es damit auf sich hat?

Während Eurosport nach dem glücklosen Ausflug in die Bundesliga-Welt kein allzu großes Interesse an einem neuerlichen Erwerb der Rechte haben dürfte, hat sich der Sportsender von Discovery jetzt die Rechte an der norwegischen Fußball-Liga Eliteserien gesichert - und zwar europaweit. Diese startet am 16. Juni in die neue Saison. Los geht es mit dem Spiel zwischen zwischen Aalesunds FK und dem amtierenden Meister Molde FK. Direkt im Anschluss zeigt Eurosport 1 das Duell zwischen Sarpsborg 08 und Valerenga aus Oslo. Einen Tag später, am 17. Juni um 20:30 Uhr, überträgt Eurosport 1 außerdem das Duell Haugesund gegen SK Brann Bergen mit dem ehemaligen Schalker Torwart Ralf Fährmann. Andrew Georgiou, Präsident von Eurosport und Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions: "Wir freuen uns genauso wie Millionen europäischer Sportfans, dass der Live-Sport auf unsere Bildschirme zurückkehrt. Mit der europaweiten Übertragung der Eliteserien nutzen Discovery und Eurosport die verschiedenen Sender und Plattformen, um noch mehr Menschen Live-Sport näherzubringen." In Norwegen wird Discovery weiterhin jedes Spiel übertragen und die Kooperation mit der Eliteserien fortsetzen, die 2017 begann und Teil eines Sechs-Jahres-Vertrag mit dem norwegischen Fußballverband ist.

Sport in Zahlen

Und auchsteht beidemnächst wieder auf dem Programm: Diekehrt mit den Play-Offs und dem TTBL-Finale aus der Corona-Pause zurück. In der ersten Halbfinal-Begegnung stehen sich an diesem Mittwoch um 13:00 Uhr der 1. FC Saarbrücken TT und der SV Werder Bremen gegenüber. Das zweite Play-Off-Spiel bestreiten am Donnerstag ab 13:00 Uhr Borussia Düsseldorf mit Tischtennisstarund der TTF Liebherr Ochsenhausen. Dasfindet am Sonntag um 14:00 Uhr statt. Als Experten sind für Eurosport die früheren Weltklasse-Spielerim Wechsel bei Kommentatorim Einsatz. Die Partien werden ohne Zuschauer stattfinden, zudem wird wegen Corona auf das Schlussdoppel verzichtet.

Das Unentschieden vonhat am Sonntag für gute Quoten beigesorgt:sahen die Live-Übertragung, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei. Die anschließende Partie zwischenzwischen tat sich mitetwas schwerer und kam dann auch nicht über einen Marktanteil von 3,9 Prozent beim jungen Publikum hinaus. Richtig stark lief es jedoch am, wo Einzelspiele und Konferenz im Schnittvor den Fernseher lockten und den Marktanteil aufder 14- bis 49-Jährigen. Auch das anschließendewar mitgefragt. Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf 8,8 Prozent.

Was noch zu sagen wäre...

Mit durchschnittlichnahm deram Sonntag wieder Fahrt auf und bescherte dem Sender einen sehr guten Marktanteil von 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 5,5 Prozent etwas schlechter - Grund zur Unzufriedenheit dürfte aber keineswegs bestehen. Im Fernduell mithatte der "Doppelpass" ohnehin die Nase vorn: Das Konkurrenz-Format bei Skykam am Samstagnachmittag auf gerade mal nochund einen. Deutlich gefragter war, das am Sonntag im Pay-TV immerhinzählte. Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf 0,8 Prozent.

