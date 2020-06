Neue TV-Heimat für Basketballer, "Sportschau" erholt sich

© Ryan Fung (CC BY-SA 2.0)

Während die Basketball-Bundesliga bei Sport1 mit guten Quoten zu Ende gegangen ist, hat die 2. Liga der Basketballer eine neue TV-Heimat gefunden. Die "Sportschau" hat sich indes zum Ende der Saison etwas erholt und Florian König bedauert das RTL-Aus der Formel 1.



Ein Konferenzmodus soll zudem paralleles Streaming gleichzeitig stattfindender Partien in einem Player ermöglichen.

"Wir sind dankbar über das große Interesse an der Ausschreibung und den sehr guten Angeboten, die uns erreicht haben", so Christian Krings, Geschäftsführer der 2. Basketball Bundesliga. "Nach Prüfung aller Angebote und Konzepte sind wir davon überzeugt, mit Sportdeutschland.TV den richtigen Partner für unseren nächsten Entwicklungsschritt gefunden zu haben. Sportdeutschland.TV verfügt über ein außergewöhnlich umfangreiches Portfolio, jahrelange Erfahrung und sehr gute Kontakte zu TV-Anstalten.

Björn Beinhauer, Geschäftsführer bei DOSB New Media: "Gerade für die Zeit nach der Corona-Pause stimmt es uns glücklich, dass wir unseren Zuschauern mit der ProA ein weiteres Top-Recht bieten können. Wir sind uns sicher, in enger Zusammenarbeit mit Vereinen und der Liga den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen." Zuletzt waren die Spiele bei der eher unbekannten Plattform airtango zu sehen.

"Ich freue mich sehr, dass wir Jan Mies für diese zentrale Aufgabe gewinnen konnten", so dpa-Sportchef Christian Hollmann. Mies über seine neue Aufgabe:

"Die kommenden Wochen und Monate werden uns vor enorm spannende Herausforderungen stellen - nicht zuletzt durch die tiefgreifenden Veränderungen durch die Coronakrise und ihren Folgen. Gerade diese Zeit bietet aber auch viele Chancen. Gemeinsam wollen wir das sehr hohe Niveau der dpa-Fußballberichterstattung weiter steigern und unser Angebot fit für die Zukunft machen."

wird ab dem 1. Juli. In dieser Rolle tritt er diean, der nun den Sport in den dpa-Büros Berlin und Leipzig verantwortet. Jan Mies ist bislang als Redakteur für das Thema Fußballpolitik und die Planung der gesamten Fußball-Berichterstattung mitzuständig.

wird ab dem 1. Juli. In dieser Rolle tritt er diean, der nun den Sport in den dpa-Büros Berlin und Leipzig verantwortet. Jan Mies ist bislang als Redakteur für das Thema Fußballpolitik und die Planung der gesamten Fußball-Berichterstattung mitzuständig.

History hat die deutschsprachige Erstausstrahlung der Dokumentation "Muhammad Ali - Leben einer Legende" angekündigt, in der unter anderem seine Ex-Frau, Khaliah Ali, die Profiboxer Paul "Paulie" Malignaggi, Óscar de la Hoya, Roberto Duran und Lennox Lewis, die Sportjournalisten Robert Lipsyte, Gareth A. Davies und Jim Lampley, die Autoren Thomas Hauser und Randy Roberts sowie die Schauspielerin Rosie Perez zu Wort kommen. Die schon 2016 entstandene Dokumentation soll am Samstag, den 22. August um 15:00 Uhr bei History gesendet werden. Eine Wiederholung ist für den selben Tag um 20:15 Uhr geplant.

Sport in Zahlen

Basketball-Bundesliga ist am Sonntag mit guten Quoten zu Ende gegangen. Im Schnitt verfolgten 150.000 Zuschauer das zweite Saison-Finalspiel zwischen Alba Berlin und Ludwigsburg bei Sport1. Das reichte beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 1,0 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 1,3 Prozent drin waren. An die 2. Fußball-Bundesliga kamen die Basketballer damit aber längst nicht heran: Einzelspiele und Konferenz brachten es bei Sky nämlich auf 1,41 Millionen Zuschauer und einen herausragenden Marktanteil von 17,2 Prozent in der Zielgruppe. Schon am Tag zuvor hatte das Bundesliga-Oberhaus im Pay-TV abgeräumt: 2,15 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 27,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten für einen krönenden Saison-Abschluss.

Bundesliga-"Sportschau" hat sich am Samstag noch einmal steigern können: Mit einem Marktanteil von 19,0 Prozent lief es für den ARD-Klassiker beim jungen Publikum so gut wie seit Mitte Dezember nicht mehr. Zuletzt waren die Quoten nach der Corona-Pause etwas gesunken. Insgesamt verharrte die Reichweite zudem erneut unter der Marke von vier Millionen Zuschauern: Im Schnitt brachte es die "Sportschau" nun noch einmal auf 3,69 Millionen Zuschauer sowie 21,8 Prozent Marktanteil. "Das aktuelle Sportstudio" zählte später am Abend im ZDF noch 2,08 Millionen Zuschauer und damit die höchste Reichweite seit Mitte Mai. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 9,0 Prozent - besser sah es hier zuletzt Ende Februar aus.

Was noch zu sagen wäre..

"Eurosport war ein Betriebsunfall."

FC-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im "Handelsblatt"-Interview

