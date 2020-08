"Fantalk" geht ins Museum, Hertha startet Doku-Projekt

© Sport1

Der Sport1-"Fantalk" sendet künftig aus dem Deutschen Fußballmuseum und setzt vor der Kamera auf ein neues Eigengewächs. Außerdem: Hertha BSC startet ein Doku-Projekt und es gibt Corona-Wirbel um den Fußball-Experten Thomas Berthold.



10.08.2020 - 11:53 Uhr von Alexander Krei

Neue Heimat für den "Fantalk" bei Sport1: Der Fußball-Talk wird künftig aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gesendet. Die erste Ausgabe, die zugleich im neuen Gewand daherkommen wird, soll am Freitag um 20:15 Uhr ausgestrahlt wwerden - parallel zum Viertelfinal-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona in der Champions League. Zur Stammbesetzung gehört neben Thomas Helmer und Laura Papendick, die im Wechsel moderieren, sowie Hartwig Thöne, der die Zuschauer über die parallel laufenden Champions-League-Spiele informiert, künftig auch das Sport1-Eigengewächs Jana Wosnitza als neue Co-Moderatorin. "Dank unserer neuen Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballmuseum begrüßen wir unsere Zuschauer von dem Ort, an dem die großen Triumphe, die unvergesslichen Momente und die Helden für die Ewigkeit so fantastisch und emotional in Szene gesetzt werden", so Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Am Mittwoch, den 19. August steht dann schon der nächste "Fantalk" an.

Mit seinem Auftritt bei einer Stuttgarter Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hat sich Thomas Berthold, Fußball-Weltmeister von 1990, viel Kritik eingehandelt. Das könnte auch Auswirkungen auf seine Ambitionen für einen Platz im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart haben - aber auch auf künftige Experten-Einsätze im TV. Sollte seine öffentliche Positionierung berufliche Konsequenzen für ihn haben, sei ihm dies egal, sagte Berthold laut "Express": "Wenn es so sein sollte, wäre das schade, dann bin ich aber bereit, die Konsequenzen zu tragen", betonte er. "Wenn der ein oder andere Programmdirektor oder Redakteur sagt, das können wir nicht vertreten, akzeptiere ich das natürlich. Auch dann geht das Leben weiter." Bei Sport1 verweist man auf DWDL.de-Nachfrage darauf, dass Thomas Berthold aktuell kein fester Experte des Senders ist, "er war nur als Gast in Talkrunden dabei". Unklar ist, ob das auch in Zukunft der Fall sein wird.

Fußball-Dokus sind gerade angesagt, nun will auch Hertha BSC auf diesem Gebiet mitmischen. Zusammen mit Pulse Films ist ein Doku-Projekt geplant, das über die komplette Bundesliga-Saison angelegt ist. Das Produktionsteam wird dabei von dem Oscar-prämierten James Marsh ("Man On Wire") angeführt. Regie führt Lee Hicken, der bereits an der Dokumentation "Take Us Home" über den englischen Premier-League-Club Leeds United beteiligt war. Die Entstehung des Projekts wird zudem von der Berliner Produktionsfirma Farbfilm Media begleitet. Die Ausstrahlung soll im Herbst 2021 erfolgen - wo, steht noch nicht fest. "Für Hertha BSC ist es eine große Chance, den Fußball-Fans und -Interessierten in der ganzen Welt unsere lebendige und offene Stadt und unseren sehr vielfältigen Verein näher zu bringen, um die Menschen für uns und Berlin zu begeistern", sagte Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung Hertha BSC.





Amazon hat eine neue Show mit Ski-Star Lindsay Vonn angekündigt. Die olympische Goldmedaillen-Gewinnern wird - gemeinsam mit ihrer Hündin Lucy - in "The Pack" zwölf Hundeteams mit ihren Frauchen und Herrchen zu einem Abenteuer über mehrere Kontinente hinweg einladen. Die Show wurde bereits Anfang dieses Jahres gedreht und soll später im Jahr ihre Premiere bei Prime Video feiern. Die Kandidaten-Teams spielen um 500.000 Dollar und weitere 250.000 Dollar für eine Tierschutzorganisation ihrer Wahl. Für den Sieg müssen sich die Teams auf die Stärken und Schwächen des Partners verlassen und beweisen, dass sie das Rudel mit der stärksten Bindung zueinander sind. An jedem Schauplatz stellen sich Menschen- und Hundeduos Herausforderungen, die in Zusammenarbeit mit Tierärzten und zertifizierten Hundeexperten entwickelt wurden. Produziert wird die Show von Amazon Studios und Renegade 83.

Sport in Zahlen

Trotz hochsommerlicher Temperaturen hat die Formel 1 am Sonntag ähnlich viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt wie in der Vorwoche. 4,17 Millionen Zuschauer sahen den Jubiläums-Grand-Prix aus Silverstone alleine bei RTL - nur die "Tagesschau" und der "Tatort" erreichten eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei starken 27,6 Prozent und fiel in der Zielgruppe mit 25,6 Prozent ähnlich stark aus. Dazu kommen weitere 530.000 Zuschauer, die die Live-Übertragung bei Sky verfolgten - genauso viele wie am Sonntag davor. Der Pay-TV-Sender verbuchte bei den 14- bis 49-Jährigen einen sehr guten Marktanteil von 6,8 Prozent.

Auch die Leichtathletik war am Sonntag gefragt: Die Deutschen Meisterschaften im ZDF zählten ab 17:11 Uhr im Schnitt 2,14 Millionen Zuschauer, die für einen guten Marktanteil von 13,4 Prozent sorgten. Beim jungen Publikum lief es hingegen mit nur 5,9 Prozent nicht ganz so gut. Auf geringes Interesse stießen zudem die zuvor gezeigten Zusammenfassungen der Kanu-DM, die nur auf 1,01 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent Marktanteil kamen. Fürs Bogenschießen interessierten sich daanach 1,32 Millionen Zuschauer. Im Ersten gab es derweil ab 18:30 Uhr die Dokumentation "Ein deutsches Drama" über die Erfindung des Elfmeterschießens zu sehen: Mehr als 840.000 Zuschauer und ein überschaubarer Marktanteil von 4,6 Prozent waren hierfür allerdings nicht drin.

Was noch zu sagen wäre...

"Die Ältere unter Ihnen werden sich an das Hinspiel noch erinnen."

Sky-Kommentator Wolf Fuss beim Champions-League-Spiel der Bayern gegen Chelsea

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Ist Sesselsportler, von Bundesliga bis Darts-WM. E-Mail an Alexander Krei

