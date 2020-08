© ZDF

© DAZN © DAZN DAZN und Vodafone sind eine Kooperation angegangen, durch die der Streamingdienst ab sofort auf der TV-Plattform GigaTV als App verfügbar ist - und zwar für Kabel-TV-Kunden auf der "GigaTV 4K Box" sowie auf der Streaming-Box "GigaTV Net" für Kunden, die TV- und Videoinhalte über das Internet abrufen. Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, sagt dazu: "DAZN möchte allen Fans ihren Lieblingssport jederzeit und überall zur Verfügung zu stellen. Die Distribution unserer App über GigaTV ist ein wichtiger Schritt für DAZN, der es uns ermöglicht, Millionen Vodafone-Kunden schnellen und unkomplizierten Zugriff auf den besten Live-Sport zu gewähren." Auch Rolf Wierig, Global Head of Entertainment & Video bei Vodafone, ergänzt: "Auf unserer Unterhaltungsplattform GigaTV bündeln wir TV-, Video- und Mediathekeninhalte und führen die Dienste unserer Partner übersichtlich für unsere Kunden zusammen. Mit DAZN erweitern wir GigaTV nun um einen populären Live-Streamingservice, der die Wünsche unserer sportinteressierten Kunden berücksichtigt und unser Unterhaltungsangebot auf GigaTV noch attraktiver macht."

© Sky © Sky Sky wird auch in der kommenden Saison alle Spiele der Handball-Bundesliga live übertragen - und es werden mehr sein als je zuvor. Grund dafür ist die von der Liga beschlossenen Aufstockung auf 20 Klubs, die letzte Saison wurde wegen Corona ja abgebrochen. 2020/21 stehen in der Bundesliga so 380 Spiele an, Sky überträgt damit 74 Matches mehr als geplant. Gesehen werden können die Spiele einzeln, aber auch in der Konferenz. Auch die Partnerschaft zwischen Sky und den Öffentlich-Rechtlichen bleibt bestehen. So werden eine ein paar ausgewählte Spiele im Ersten und den Dritten Programmen übertragen.

© Eurosport © Eurosport Frauen-Bundesliga bei Eurosport und damit im Free-TV zu sehen sein. Eröffnet wird die neue Spielzeit am Freitag, den 4. September. Das Auftaktmatch zwischen VfL Wolfsburg und SGS Essen ist ab 19:15 Uhr live bei Eurosport 1 zu sehen. Weitere Spiele, die Eurosport in den kommenden Wochen übertragen wird, sind Bayern München gegen SC Freiburg, Hoffenheim gegen Bremen, Bremen gegen Meppen und Duisburg gegen Potsdam. Der Vertrag zwischen Eurosport und DFB in Sachen Frauen-Bundesliga läuft noch bis 2022.

© DWDL.de © DWDL.de Champions- und Europa League konnte DAZN seinen Kunden im August einige Fußball-Spiele bieten. Nun hat man eine positive Bilanz gezogen, hält sich mit der Veröffentlichung von den wirklich wichtigen Zahlen aber weiter zurück. Laut dem Streamingdienst erreichte man die höchsten Zuschauerzahlen immer in der letzten Viertelstunde eines Spiels. Im Schnitt sei die Reichweite in Halbzeit zwei zudem um zehn Prozent höher gewesen als während den ersten 45 Minuten. Wie viele Zuschauer die Spiele gesehen haben, verrät DAZN aber nicht. 78 Prozent der DAZN-Nutzer entschieden sich bei den Spielen zudem für den Original-Ton, nur 22 Prozent wählten die Tonspur mit zusätzlicher Fan-Atmosphäre.

Sport in Zahlen

© Red Bull Content Pool / Getty Images © Red Bull Content Pool / Getty Images RTL hat mit dem Formel-1-Rennen aus Belgien am Sonntag 4,06 Millionen Zuschauer verzeichnet. Das waren fast eine halbe Million weniger als vor einem Jahr, dafür kamen aber noch 500.000 Zuschauer bei Sky hinzu. Während RTL auf einen Gesamt-Marktanteil in Höhe von 25,8 Prozent kam, waren für den Pay-TV-Sender 3,2 Prozent drin. In der Zielgruppe lief es für Sky mit 6,6 Prozent noch einmal deutlich besser, RTL kam hier auf 25,1 Prozent. Bei den Kölnern war das Rennen mal wieder das am meisten gesehen Format am gesamten Sonntag.

© Sport1 © Sport1 Sport1 hat am Sonntagabend mit dem Champions-League-Finale der Fußball-Frauen 880.000 Zuschauer erreicht - sie sahen, wie der VfL Wolfsburg an Olympique Lyon mit 1:3 scheiterte. Beim Gesamtpublikum lief es für den Sportsender mit 2,9 Prozent richtig gut. In der werberelevanten Zielgruppe waren auch sehr gute 1,6 Prozent drin. Die Vorberichterstattung kam in beiden Altersklassen auf weniger als 1,0 Prozent, 210.000 Menschen sahen die halbe Stunde vor dem Anpfiff. Als Sport1 am späten Abend noch eineinhalb Stunden die Darts-Premier-League übertrug, waren noch 140.000 Zuschauer mit dabei, das entsprach 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.