© DFL © DFL hat Martin Schmidt als neuen Experten für seine Fußball-Übertragungen verpflichtet, das hat der Sender jetzt bekanntgegeben. Der ehemalige Trainer von VfL Wolfsburg, FC Augsburg und Mainz 05 wird als Experte vor allem bei den Bundesliga-Übertragungen des Senders eingesetzt und die Spiele analysieren. Bei Augsburg war Schmidt noch bis zum 25. Spieltag der vergangenen Saison im Einsatz - nun also der Wechsel vom Platz auf die Position des TV-Experten.

© Sky © Sky Sky ist mit dem Fußball-Bundesligist Werder Bremen eine Kooperation in den Bereichen Content, Marketing und Produkt eingegangen. Für die Bremer Fans startet man damit nun das Kombi-Angebot "Dein perfekter Doppelpack". Darin enthalten ist ein Sky Supersport Ticket und der Zugang zum clubeigenen Streaming-Angebot Werder.TV. Die Nutzer sind dabei für zwölf Monate gebunden und zahlen 19,99 Euro im Monat. Darüber hinaus sind künftig auf Sky Q und skysport.de sowie in der Sky Sport App auch clubspezifische Inhalte von Werder Bremen verfügbar. Im Gegenzug wird der Klub die Sky-Plattformen als Werbeplatz nutzen und damit etwa zu Beginn auch die neuen Werder Trikots für die Spielzeit 2020/21 vermarkten.

Sport in Zahlen

© MG RTL D © MG RTL D Formel-1-Rennen in Italien hatte am Sonntag einige Highlights zu bieten. Auf die Reichweiten bei RTL hatte das aber keine Auswirkungen: 4,06 Millionen Zuschauer sahen sich das Rennen an, das waren exakt so viele wie vor einer Woche in Belgien und rund 1,20 Millionen weniger als beim italienischen Grand Prix vor einem Jahr. Mit 26,6 bei allen und 25,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kann RTL natürlich trotzdem sehr zufrieden sein. Bei Sky kam das Rennen auf 480.000 Gesamtzuschauer, das entsprach 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

© Sat.1/Guido Engels © Sat.1/Guido Engels DTM in Sat.1 startete am Sonntag zwar vor der Formel 1, erzielte aber nur ganz schwache Werte. Das Rennen aus Assen verfolgten lediglich 670.000 Menschen, 150.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Mit 4,1 Prozent Marktanteil lag die Übertragung bei den 14- bis 49-Jährigen weit unter dem Senderschnitt. Vorberichte (2,2 Prozent) und Highlights (3,3 Prozent) liefen sogar noch schlechter.

© Eurosport © Eurosport Angelique Kerber hat Eurosport am Sonntag die besten Quoten im Rahmen seiner Berichterstattung von den US Open erzielt. 270.000 Zuschauer sahen sich das Spiel der Deutschen gegen Jennifer Brady an, beim Gesamtpublikum kam der Sender damit auf gute 1,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 1,2 Prozent drin. Das anschließende Achtelfinal-Match von Alexander Zverev verfolgten 240.000 Menschen, mit 0,9 bei allen und 0,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern fielen die Werte unter die Marke von 1,0 Prozent. Den Eklat rund um Novak Djokovic, der disqualifiziert wurde, weil er eine Linienrichterin nach einem Wutausbruch mit einem Ball am Hals traf, sahen am Abend nur noch 160.000 Menschen.

© Das Erste © Das Erste Gut lief es für Eurosport am Sonntag mit der Tour de France: Die Übertragung der neunten Etappe sahen sich 240.000 Menschen an, damit waren 1,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. In der Zielgruppe wurden 0,9 Prozent gemessen. Im Ersten waren 1,17 Millionen Menschen mit dabei, das entsprach 8,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

