Mit der erfolgreichen Vertragsverlängerung mit ASTRA Deutschland stellen wir sicher, dass unsere Zuschauer via Satellit weiterhin die volle Bandbreite des Spitzensports genießen können - mit zahlreichen Live-Highlights, Talkformaten und Magazinen", so Andreas Gerhardt, Director Distribution/Regulierung bei Sport1. Und Astra-Deutschland-Chef Christoph Mühleib sagt: "Wir können zwar nicht dafür sorgen, dass man als Zuschauer im Stadion sitzen kann. Aber wir sind schon sehr stolz darauf, dass die sportlichen Highlights auch künftig über Astra 19,2° immer in bester Qualität zu empfangen sind."

© Sport1 © Sport1 "Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin" hat Sport1 einen neuen Podcast mit der Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer gestartet. Darin sollen Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, die im Fußballgeschäft oft zu wenig im Rampenlicht stehen. Gast der ersten Ausgabe ist Stefanie Fiebrig, die die Plattform "Textilvergehen" rund um den 1. FC Union Berlin gegründet hat. Die nächste Folge erscheint bereits an diesem Mittwoch, danach gibt es die neuen Ausgaben im Zwei-Wochen-Takt. Pit Gottschalk, Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Chefredakteur bei Sport1: "Wir möchten Menschen in den Mittelpunkt stellen, die im Fußballbusiness normalerweise kaum gehört werden oder eher im Hintergrund agieren. Die Podcast-Hörer erwarten spannende, emotionale und ungewöhnliche Geschichten, die Mara Pfeiffer ihren Gästen in intensiven und persönlichen Gesprächen entlocken wird."

