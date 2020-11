© FIA

Der Terminplan sieht vor, dass die DEL bis zum 23. Dezember täglich spielt und am 2. Weihnachtsfeiertag um 16:15 Uhr mit der Partie Adler Mannheim gegen Straubing Tigers fortgesetzt wird. Spielfrei sind anschließend nur Silvester und Neujahr 2021. Am 2. Januar geht es dann mit bis zu drei Spielen pro Tag weiter.

© Amazon © Amazon Amazon startet einen neuen Podcast, in dem Boris Becker mit Moderator Johannes B. Kerner über die Herausforderungen, Erfolge und Enttäuschungen seines Lebens spricht. Ab dem 8. Dezember ist "Boris Becker - Der Fünfte Satz" exklusiv bei Amazon Music verfügbar. Geplant sind fünf Folgen, die jeweils dienstags ein prägendes Kapitel von Beckers Lebens beleuchten. "Dieser Podcast ist ein sehr persönliches Gespräch über mein Leben und darüber wie ich tatsächlich denke und fühle", sagt Becker. Und Kerner betont: "Es ist außergewöhnlich, jemandem so lange zuzuhören. In dieser Intensität habe ich eigentlich mit keinem Menschen, mit dem ich nicht Familie oder Freund bin, gesprochen und das war für mich sehr erkenntnisreich." Michael Hoeweler, Head of Amazon Music Deutschland: "Im September haben wir das Amazon Music Unterhaltungsangebot um Podcasts erweitert. Wir sind glücklich, nun mit Boris Becker einen Weltstar für unseren ersten exklusiven deutschsprachigen Podcast gewonnen zu haben."

© Sky Deutschland © Sky Deutschland "Mein Name ist Franceso Totti" gefunden. Bei Sky One wird das Porträt der italienischen Fußball-Legende am 26. Dezember um 17:35 Uhr zu sehen sein. Der Film zeichnet mit Archivaufnahmen und unveröffentlichten Heimvideos die Karriere von Francesco Totti nach, erzählt von Totti selbst. Malte Probst, Senior Vice President Film & Entertainment bei Sky Deutschland: "Francesco Totti ist mehr als nur einer der besten und meistbewunderten Fußballspieler der Welt, er ist eine Ikone und einer der wahren Helden der Stadt Rom. Die Dokumentation von Regisseur Alex Infascelli ist gleichzeitig ein faszinierendes Porträt Tottis sowie des Landes Italien von den 80er-Jahren bis heute." Die Doku wurde produziert von The Apartment und Wildside mit Capri Entertainment und Freemantle, mit Vision Distribution und Rai Cinema in Kooperation mit Sky und Amazon Prime Video.

Sport in Zahlen

© MG RTL D © MG RTL D Große Preis von Bahrain erwies sich am Sonntag als ungewöhnliches Rennen. 3,83 Millionen Zuschauer verfolgten bei RTL den ersten Teil des Formel-1-Rennens, nach dem Neustart waren dann sogar 4,13 Millionen dabei. In der Spitze schalteten nach Angaben des Senders mehr als fünf Millionen Zuschauer ein. An die Marktanteils-Bestwerte der Saison konnte RTL nach dem Titelgewinn von Lewis Hamilton allerdings nicht mehr anknüpfen - mit Werten von 18,5 und 16,4 Prozent bewegten sich die beiden Teile bei den 14- bis 49-Jährigen aber freilich trotzdem im grünen Bereich. Erfolgreich war daneben aber auch der Pay-TV-Sender Sky, der am Sonntag weitere 570.000 Zuschauer verzeichnete und sich über einen starken Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe freuen kann.

© ZDF © ZDF Wintersport-Saison nimmt Fahrt auf und hat dem ZDF am Wochenende starke Quoten beschert, allen voran die Biathlon-Wettkämpfe. Zwei Millionen Zuschauer waren bereits am Samstagvormittag dabei, als die Herren im 20-Kilometer-Rennen antraten. Der Marktanteil lag bei starken 22,4 Prozent. Bei den Frauen waren nachmittags 2,88 Millionen Zuschauer dabei, die 20,0 Prozent entsprachen. Am Sonntag lief es noch besser: Beim Herren-Sprint erreichte das ZDF zunächst 2,79 Millionen Zuschauer, ehe die Damen schließlich auf 3,64 Millionen Zuschauer kamen. In beiden Fällen lag der Marktanteil bei 21,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich die Live-Übertragungen mit Werten von 13,7 und 14,3 Prozent ebenfalls weit über dem Senderschnitt.

Was noch zu sagen wäre...