© Formel 1 © Formel 1 Sky hat sein Formel-1-Team für die nächste Saison vorgestellt, ab 2021 wird die Königsklasse des Motorsports ja bekanntlich exklusiv beim Pay-TV-Sender zu sehen sein. Und auch wenn RTL ab dem nächsten Jahr raus ist, wird ein Experte des Senders künftig auch weiterhin im Rahmen der Formel 1 zu sehen sein. So wechselt Timo Glock von RTL zu Sky und wird künftig neben Ralf Schumacher als Experte durch die Rennen führen, Kommentator bei den Rennen ist und bleibt Sascha Roos. Nick Heidfeld, der bislang auch als Experte für Sky gearbeitet hat, ist künftig nicht mehr mit dabei, seinen letzten Auftritt hatte er am vergangenen Wochenende.





© Ruppografie / Eurosport © Ruppografie / Eurosport Martin Schmitt ist in nächster Zeit noch häufiger als Skisprung-Experte bei Eurosport im Einsatz. So wird er unter anderem auch die Skiflug-WM im Planica sowie die Weltcups in Nizhny Tagil und Engelberg begleiten. Am vergangenen Freitag feierte zudem Gerhard Leinauer seine Premiere als Skisprung-Kommentator bei Eurosport. Ein Unbekannter ist Leinauer nicht, er ist seit vielen Jahren Moderator der Vierschanzentournee-Übertragungen, als Kommentator vertrat er Matthias Bielek. "Ich freue mich sehr auf die Erweiterung meiner Expertenrolle bei Eurosport", sagt Martin Schmitt. "Als Co-Kommentator kann man bei jedem Sprung direkt in die Detailanalyse gehen und dem Zuschauer sofort erläutern, warum ein Sprung besonders weit ging oder aber die Probleme des Springers aufzeigen. Das wird eine spannende Aufgabe." Neben Schmitt und Werner Schuster sollen künftig auch wechselnde Gast-Experten zusammen mit den Kommentatoren durch die Übertragungen führen.

© Photocase/ derfabse © Photocase/ derfabse Zusammensetzung der Gruppen für die WM-Qualifikation. Das Turnier findet ja bekanntlich 2022 in Katar statt. Sky Sport News wird die Auslosung der Quali-Gruppen ab 18 Uhr live übertragen, Moderator Gregor Teicher und Kommentator Kai Dittmann führen durch die Auslosung und analysieren das Ergebnis. Im Rahmen der Veranstaltung werden die zehn Qualifikationsgruppen ausgelost, in denen die 55 Mitgliederländer der UEFA 2021 ins Rennen um ein Ticket nach Katar gehen. Die deutsche Nationalmannschaft ist dabei eines der zehn Teams in Topf eins, in dem sich außerdem auch Titelverteidiger Frankreich, Europameister Portugal, Belgien, Spanien, Italien, England, Kroatien, Dänemark und die Niederlande befinden. Nur die zehn Gruppensieger fahren sicher zur WM, die zehn Gruppenzweiten und zwei über die UEFA Nations League ermittelte Mannschaften kämpfen im Anschluss im März 2022 um die drei verbleibenden Plätze. Im Anschluss an die Auslosung folgt um 19 Uhr bei Sky das "Transfer Update". Marc Behrenbeck und Max Bielefeld greifen die Auslosung auf und wagen einen Ausblick auf das Jahr 2022.

© DFB © DFB Bayer Leverkusen wird das DFB-Pokalspiel der Werkself gegen Frankfurt nicht wie geplant am 23. Dezember stattfinden, sondern erst am 12. Januar. Aufgrund der Verschiebung kommt es auch zu einer Übertragung eines anderen Matches im Free-TV. Statt Leverkusen gegen Frankfurt wird Das Erste kurz vor Weihnachten die Partie zwischen Stuttgart und Freiburg zeigen. Das war ursprünglich für 18:30 Uhr angesetzt, läuft nun aber doch um 20:45 Uhr. Das Erste überträgt außerdem das auf dem 13. Januar verschobene DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und Holstein Kiel. Sport1 wird am 22. Dezember das Match zwischen Dortmund und Eintracht Braunschweig im Free TV übertragen, alle Partien sind wie gehabt auch bei Sky zu sehen.

© Joyn © Joyn Joyn, die Streamingplattform von ProSiebenSat.1 und Discovery, startet einen eigenen Bereich für Sport-Inhalte. Die Kategorie findet sich künftig neben den Menüpunkten "Live-TV", "Serien" und "Filme". Die Nutzer finden in dem neuen Bereich sowohl Abruf-Inhalte als auch Live-Events, auch der Eurosport Player wird hier angesiedelt. Im Bereich "Live-TV" finden Sport-Fans außerdem den neuen Auswahlpunkt "Sport-Sender", hier gibt es das komplette Sport-Programm, das gerade live im TV zu sehen ist. "Mit unserem neuen Sport-Bereich bieten wir Sportfans ihre ganz eigene Welt auf unserer Plattform. Wir aggregieren eine Vielzahl von Entertainment- und Sport-Inhalten, umso wichtiger ist ein entsprechendes Kuratieren. Durch das Bündeln des Contents in übersichtliche Rubriken und Content-Kategorien sowie eine Übersicht aller aktueller Events, die gerade live übertragen werden, finden die User schneller, was sie suchen und was ihnen gefällt", sagt Tassilo Raesig, COO und Geschäftsführer Joyn.

© DAZN © DAZN DAZN hat eine exklusive Doku-Reihe über Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah angekündigt. Über acht Monate hinweg hat man Tag begleitet, daraus entstanden sind drei Ausgaben von "Jona 99 - Mehr Sein als Schein". Etwas überraschend kommt die Ankündigung, dass DAZN die Folgen kostenfrei zum Abruf bereitstellt. So gibt es die Reihe nicht nur bei DAZN selbst zu sehen, sondern auch auf dem Youtube-Kanal des Streamingdienstes. Neben Tah selbst kommen Menschen aus seinem persönlichen, aber auch beruflichen Umfeld zu Wort, wie zum Beispiel Peter Bosz, Simon Rolfes, Karim Bellarabi oder Rudi Völler und Joachim Löw.

© Sport1 © Sport1 Sport1 wird seine bestehende Kooperation mit der German Football League (GFL) fortsetzen, in der Saison 2021 werden bis zu 15 GFL-Spiele live im Free-TV übertragen, darunter in jedem Fall der German Bowl XLII. Die Saison 2020 ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen - nun hoffen Funktionäre und Sender-Verantwortliche, dass es im nächsten Jahr weiter geht. Aktuell ist der Saisonstart für Juni 2021 angesetzt. Das Endspiel ist Stand jetzt für den 9. Oktober vorgesehen. Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, sagt: "Nach der Corona-bedingten Absage der GFL-Saison 2020 freuen wir uns umso mehr, die erfolgreiche Partnerschaft mit der GFL fortzuführen und Football in Deutschland im kommenden Jahr eine noch größere Free-TV-Bühne zu geben. Football-Fans können sich dabei auf bis zu 15 Livespiele der nationalen Football-Elite ab Juni 2021 freuen. Den Höhepunkt unserer umfangreichen Berichterstattung über Deutschlands höchste Spielklasse im Football soll dann im Oktober 2021 der German Bowl XLII bilden, den wir live aus dem Frankfurter Deutsche Bank Park übertragen werden."

Sport in Zahlen

© MG RTL D © MG RTL D RTL und Sky haben am Sonntag sehr gute Quoten mit der Formel 1 eingefahren. Das Rennen aus Bahrain sahen sich bei RTL 4,42 Millionen Menschen an, das waren 600.000 mehr als vor einer Woche - an diesem Wochenende ging es aber auch erst um kurz nach 18 Uhr los. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum erreichte RTL fast 16 Prozent Marktanteil. Sky lockte mit dem Rennen 530.000 Zuschauer an - das waren etwas weniger als vor einer Woche. Mit 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man beim Pay-TV-Sender aber natürlich sehr zufrieden sein.

© Das Erste © Das Erste Das Erste am Sonntag mit Wintersport-Übertragungen. Schon die Rodel-Übertragung am Vormittag erreichte fast zwei Millionen Zuschauer und 14,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die Biathlon-Staffel der Herren brachte es später sogar auf 4,53 Millionen Zuschauer und 26,2 Prozent, beim jungen Publikum waren hier 16,5 Prozent drin. Die Verfolgung der Damen sahen sich am Nachmittag 4,57 Millionen Menschen an, hier konnte sich Das Erste über 25,0 (gesamt) und 14,8 Prozent (14-49) Marktanteil freuen. Danach erreichten die Skispringer noch mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauer.

© Screenshot Sky © Screenshot Sky Sky 90" hat am Sonntag einige Schlagzeilen produziert, vor allem durch die Diskussionen zwischen Lothar Matthäus und Oliver Bierhoff, die über Bundestrainer Joachim Löw sprachen. Insgesamt (Pay-TV + Sky Sport News) kam die Sendung aber nur auf 86.000 Zuschauer, zusammengerechnet waren nicht einmal 1,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin. Damit landete man auch deutlich hinter dem "Doppelpass" von Sport1: Die Sendung sahen sich zur gleichen Zeit 650.000 Zuschauer an, damit waren 4,5 insgesamt und 3,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern drin.

Was noch zu sagen wäre...

Karl-Heinz Rummenigge [...] hat das Interesse an einer attraktiven Bundesliga verloren.

Grünen-Politiker Cem Özdemir, Mitglied der DFL-Taskforce Zukunft Profifußball (kicker.de)