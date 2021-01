© NFL

"Für Spieler, Vereine, die Nationalmannschaft und natürlich für die Fans hoffen wir für das kommende Jahr auf eine schrittweise Rückkehr zur Normalität“, sagte der scheidende RTL-Sportchef

Manfred Loppe dem "Sportbuzzer".

"In diesem Sinne blicken wir zuversichtlich auf ein reichhaltiges Länderspieljahr 2021, in dem RTL mit der WM-Qualifikation für Katar und Testspielen zwölf Begegnungen zeigen wird."

Sport in Zahlen

© ZDF/Marianne Mueller © ZDF/Marianne Mueller meistgesehene Sportsendung des Jahres war das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris, das im Sommer im ZDF durchschnittlich 12,81 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Bei Sky taucht die Übertragung daher erwartungsgemäß nicht in der Hitliste auf - hier war das Halbfinale der Bayern gegen Lyon mit mehr als 1,8 Millionen Zuschauern das erfolgreichste Champions-League-Spiel der Saison. An der Bundesliga kam die Königsklasse aber nicht vorbei. Hier stachen vor allem die beiden Konferenzen hervor, die Sky während des ersten Lockdowns kostenlos zeigte. 3,68 Millionen Zuschauer waren hier Mitte Mai dabei, auch eine Woche später wurde die Marke von drei Millionen Zuschauern noch einmal geknackt.

© Sky © Sky 13,8 Prozent in der Zielgruppe wusste die Konferenz am Samstagnachmittag ebenso zu überzeugen wie die Einzelspiele am Sonntag. So erreichte das Spiel zwischen Dortmund und Wolfsburg zunächst 1,05 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe, ehe das Tor-Festival zwischen Bayern München und Mainz 05 sogar von 1,26 Millionen Zuschauern gesehen wurde. In der Zielgruppe kam die Live-Übertragung des 18-Uhr-Spiels auf 540.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sowie 7,0 Prozent Marktanteil.

© Vierschanzentournee © Vierschanzentournee Vierschanzentournee, die schon mit dem ersten Durchgang am frühen Nachmittag 5,43 Millionen Zuschauer zum Ersten lockte und den Marktanteil des Senders auf 28,1 Prozent trieb. Der zweite Durchgang steigerte sich schließlich sogar auf 6,32 Millionen Zuschauer sowie 30,0 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das dritte Springen der Tournee mit Marktanteilen von 18,7 und 20,6 Prozent ein voller Erfolg für den Sender. Eurosport 1 zählte weitere 270.000 Zuschauer, die für überzeugende 1,3 Prozent Marktanteil sorgten. In der Zielgruppe lief es mit 0,8 Prozent dagegen nicht ganz so gut.