© DAZN © DAZN DAZN: Shay Segev wird neuer Co-CEO von DAZN und teilt sich den Job künftig mit James Rushton, der im Sommer zur DAZN zurückgekehrt war (DWDL.de berichtete). Segev wird in den nächsten Monaten zum Unternehmen dazustoßen, aktuell ist er noch für Entain tätig, ein Sportwetten- und Glücksspielunternehmen. "Dies ist ein wichtiger Moment für die DAZN Group, da wir unser Führungsteam vertiefen und die Organisation auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten", sagte John Skipper, Executive Chairman der DAZN Group. "James hat eine enorme Führungsrolle gezeigt, unglaubliche Herausforderungen gemeistert und hervorragende Ergebnisse erzielt, die uns zu einem stärkeren und fokussierteren Unternehmen gemacht haben. Mit Shay erweitern wir das Team um Tiefe und neues Fachwissen. Er gilt als eine der führenden Figuren im Bereich Online-Spiele und bringt umfassende Technologie- und Betriebserfahrung in die Rolle sowie eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der digitalen Transformation ein."





