© imago images / Bildbyran © imago images / Bildbyran Biathlon gehört zu den erfolgreichsten Sportarten im Fernsehen. Doch dabei soll es nach den Worten von Niklas Carlsson, Generalsekretär der Internationalen Biathlon Union (IBU), nicht bleiben. "Die TV-Übertragung ist und bleibt der beste und stärkste Weg, um die großen Zielgruppen und Fans zu erreichen", sagte Carlsson im Interview mit dem Branchendienst "Sponsors". "Aber dennoch darf der Digitalbereich nicht vergessen werden, auch wenn der Wettbewerb in der digitalen Welt noch um einiges härter als im Fernsehen ist. Hier muss man wirklich relevant sein und die Inhalte individuell an die Interessen der Fans anpassen." Es gehe dabei auch um Personalisierung für die Nutzerinnen und Nutzer. "Das gilt sowohl für die App als auch die Website, die wir im November 2021 jeweils neu launchen werden. Hier haben wir mit der Firma iX.co zusammengearbeitet. Sie hat für uns analysiert, was unseren Fans gefällt und wie wir unser Angebot weiter verbessern können. Wir haben uns bewusst entschieden, eine Menge Ressourcen in diesen Bereich zu stecken. Dadurch wollen wir uns unabhängiger von den TV-Übertragungen machen."

© ZDF © ZDF Michael Amsinck, der langjährige Sportrechtebeauftragter des ZDF, hat sich zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet. Wie die Kollegen von "Sponsors" berichten, wird er sein Amt als Geschäftsführer der Agentur SportA in diesem Jahr aber weiter ausüben. Wer Amsincks Nachfolge antreten wird, steht bislang noch nicht fest. Bis diese geklärt ist, soll ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann bis auf Weiteres die kommissarische Leitung der Stabsstelle Sportrechte übernehmen.

"Die Strahlkraft der Nationalelf hat abgenommen. Aber ich bin mir sicher, das kann sich bei der EM schnell wieder drehen, und wir werden hervorragende Zahlen haben."

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann