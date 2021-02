am 15.02.2021 - 11:57 Uhr

"Die Zuschauer können sich weiterhin auf hochklassiges Tennis im ZDF freuen. Mit der Vereinbarung bekommt Deutschlands wichtigstes Tennisturnier auch zukünftig die mediale Öffentlichkeit, die es verdient", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Bereits seit 1993 stehen Halbfinal- und Finalspiele des Vorbereitungsturniers für Wimbledon im ZDF auf dem Programm.

n seiner neuen Rolle wird er die 360-Grad-Berichterstattung in den verschiedenen Content-Spielarten auf unseren Plattformen koordinieren - und dank seiner breit gefächerten sportjournalistischen Erfahrung gerade im Digitalbereich neue Impulse einbringen, um unsere News-Kompetenz gemeinsam mit unserem großartigen Redaktionsteam noch weiter auszubauen", so Chefredakteur Pit Gottschalk über Julian Meißner. Er selbst sagt: " Mit einem schlagkräftigen, talentierten Team und den bestehenden Partnerschaften sehe ich großes Potenzial, sich im umkämpften Sportmedienmarkt weiter erfolgreich zu behaupten und zu wachsen. Insbesondere die großen Bundesliga-Pakete ab der kommenden Rechteperiode werden dabei helfen."

Formel 1 ab Ende März exklusiv bei Sky zu sehen sein wird, dann wird der Bezahlsender im Umfeld der Live-Berichterstattung auch hier seine neue "Was hab' ich verpasst?"-Funktion anbieten. Wer einen Sky-Q-Receiver hat, kann dadurch Schlüsselmomente des Rennens während der Übertragung auf Knopfdruck abrufen, während die Bild-in-Bild-Funktion dafür sorgt, dass das Rennen weiterhin angesehen werden kann. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Rennen wieder im Vollbildmodus. Im Fußball bietet Sky diese Funktion bereits seit geraumer Zeit an.

Wichtig ist für uns, dass sich die User auf ihrem Kenntnisstand zu Gaming und Esports genau abgeholt fühlen und gerne wiederkommen - und zwar nicht nur lokal hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt", so Stefan Zant, Geschäftsführer von Seven.One Sports und esports.com.

Was noch zu sagen wäre...

"Wir leben in einer weltweiten Pandemie, aber selbst wenn jetzt noch zwei Drittel der Welt in Flammen stehen würden, dann würden wir immer noch Fußball spielen müssen."

Fabian Klos, Fußball-Profi bei Arminia Bielefeld, im "Westfalen-Blatt" über Fußball in Corona-Zeiten