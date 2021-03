© IMAGO / STAR-MEDIA

© Sky © Sky UHD HDR: Sky wird das Achtelfinal-Rückspiel der Bayern in der Champions League in dem ultrahochauflösenden Standard zeigen - aber nicht nur. Wie der Sender jetzt nämlich angekündigt hat, wird die Partie gegen Lazio Rom erstmals auch "im Look großer Hollywood-Blockbuster" übertragen. Möglich wird das durch den Einsatz der Filmkamera Arri Alexa Mini, das soll einen cineastischen Look ermöglichen. Das Bild der Kamera wird sowohl in die HD- als auch in die UHD HDR-Liveübertragung mit weiteren 27 klassischen Broadcast-Kameras eingebunden.

Sport in Zahlen

© DWDL.de © DWDL.de hat mit den Bundesliga-Spielen am Sonntag solide bis gute, aber keinesfalls überragende Quoten eingefahren. Das Match zwischen Leipzig und Frankfurt sahen sich 780.000 Menschen an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,8 Prozent. Damit lag das Spiel etwas über den Werten, die Sky sonst mit den Sonntagspartien um 15:30 Uhr erzielt. Unterdurchschnittlich lief es ab 18 Uhr für das Spiel zwischen Stuttgart und Hoffenheim, das nur auf 500.000 Zuschauer und 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Was noch zu sagen wäre…

Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mal, was das ist.

Max Kruse (faz.net)