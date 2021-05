Nachdemmit der MotoGP große Erfolge feiert, hat der Sender jetzt die Rechte an derin Deutschland, Österreich und der Schweiz verlängert. Das sieht ein Vertrag mit dem Lizenzgeber Dorna Sport vor. Die Vereinbarung umfasst die Ausstrahlungsrechte für alle Verbreitungswege und schließt auch die Rahmenrennen (WorldSSP und WorldSSP300) mit ein. "Wir freuen uns, dass wir dieser mittlerweile ein riesiges Sportangebot kostenlos über unsere neue digitale Sportplattform bieten können: von den Motorrad-Weltmeisterschaften und der WRC über die Red Bull Drift Masters bis zur Hard Enduro World Championship. Das ist einzigartig“, so. Verstärkt wird das On-Air-Team durch Rennfahrer, der in der vergangenen Saison selbst noch in der Superbike-WM aktiv war. Er unterstützt Kommentator Philipp Krummholz am Mikrofon und wechselt sich mit Experte Stefan Nebel ab.

und der frühere Fußball-Superstarhaben sich auf eine mehrere Projekte umfassendeverständigt. Über Ronaldo wird DAZN insgesamt drei Original-Content-Serien produzieren, die zwischen 2021 und 2023. weltweit auf der Plattform zu sehen sein iwerden. Die erste Serie heißt "", eine sechsteilige Dokumentation, die sich mit Ronaldos aktuellem Leben als Präsident vonblickt und schon am 20. Mai ihre Premiere feiern wird. Die Rede ist vom "Auftakt einer Reihe von neuen Blockbuster-Serien, die DAZN in den kommenden Monaten veröffentlichen wird". "Ronaldo bleibt einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, eine Inspiration für eine ganze Generation von Sporthelden. Seine bemerkenswerte Geschichte bei DAZN zu sehen, wird Fußballfans auf der ganzen Welt begeistern“, sagt

Sport in Zahlen

Diekommt zu: Der Sender und die Plattformwerden von diesem Monat an ausgewählte Major-Turniere, Playoffs und die Championship der eSports-League produzieren und übertragen. Aktuell befindet sie sich in ihrer zweiten Saison. Als erstes wird das Finale des Call of Duty League-Major-Turniers III am 16. Mai ab 23:00 Uhr live übertragen. "Unsere Vereinbarung mit Activision Blizzard ist der Auftakt für eine weitreichende neue Partnerschaft, die wir über die reine Ausstrahlung der Liga ausweiten wollen", sagt. "Durch ein global relevantes Game wie Call of Duty fördern wir jetzt zusätzlich die internationale Expansion von esports.com."

Beikann man mit der Quotenentwicklung derzufrieden sein.verfolgten am Samstag ab 15:00 Uhr im Schnitt das- und das, obwohl parallel das Formel-1-Qualifying und die Fußball-Bundesliga stattfanden. In der Zielgruppe brachte es die Live-Übertragung auf 7,6 Prozent, nachdem Ende April sogar schon einmal mehr als acht Prozent drin waren. Diemusste unterdessen einen Tag später die bislanghinnehmen: Weniger als drei Millionen Fans fieberten am Sonntag bei Sky und RTL mit (DWDL.de berichtete) . Hier war es wohl nicht zuletzt das sonnige Wetter, das die Zuschauer vom Fernseher weghielt.

Was noch zu sagen wäre...

Die bislangder Saison gab's auch für das: Nursahen die Partie zwischen, deren Marktanteil in der Zielgruppe jedoch mitsogar über den Normalwerten lag. Das anschließende Spiel zwischenverfolgtenbei Sky. Deutlich größer war das Interesse am Samstag, als die Konferenz von 1,45 Millionen Zuschauern gesehen wurde und der Marktanteil in der Zielgruppe bei starken 18,7 Prozent lag. Am Sonntag erfreute sich zudem der "Doppelpass" großer Beliebtheit: Von Saisonbestwerten blieb der Sport1-Talk zwar deutlich entfernt, dennoch erreichte der Klassiker ab 11:00 Uhr immerhin 670.000 Zuschauer.

"Wenn ich da zum Beispiel das ein oder andere Spiel für Sehbehinderte kommentieren darf, wäre ich sehr aufgeschlossen. Mir hat der Fußball ganz viel bedeutet, macht er noch immer und das wird auch so bleiben."

Sky-Kommentator Tom Beyer im "FUMS"-Interview über die Pläne für die Zeit nach seinem Abschied