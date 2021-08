© Hahn + Hartung

So schaut's aus - die Bundesliga-Show" umfasst, das wöchentlich um 20:15 Uhr laufen wird. Ab 21:15 Uhr folgt schließlich "Bundesliga Pur", ehe um 23:30 Uhr noch "3. Liga Pur" folgt. Die ersten beiden "Doppelpass"-Ausgaben waren zuletzt auf dem klassischen "Dopa"-Sendeplatz am Sonntag zu sehen. Jeweils rund eine Viertelmillion Zuschauende schalteten ein, die Marktanteile lagen bei 3,2 beziehungse 2,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

© Sky © Sky Bundesliga-Ball rollt bei Sky ab der kommenden Saison bekanntlich nur noch samstags live. Zumindest hier will man nun aber mit einem neuen Feature aufwarten: Die Fans haben fortan die Möglichkeit, über den Sky-Q-Receiver eine individuelle Konferenz zusammenzustellen - mit dem "Mein Konferenz"-Feature. Bei den Einzelspielen lässt sich künftig ein "Highlight-Alarm" einstellen, sodass es eine Information über die Tore in den Parallelspielen gibt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben danach die Wahl, direkt zum anderen Live-Spiel zu wechseln oder auf ein kurzes Highlight-Video des Tores zu warten, das einige Minuten später zur Verfügung steht. Neu ist die Idee nicht: Die Telekom nutzt ein ähnliches Feature bereits bei der DEL.

© Sky © Sky weitere Staffel seiner Taktik-Show "Matchday" bestellt. Als Produzent und Moderator ist dafür Jan Henkel tätig. In der kommenden Bundesliga-Saison werden 33 Ausgaben zu sehen sein, allerdings auf einem leicht anderen Sendeplatz als bisher: "Matchday" wird immer donnerstags vor Bundesliga-Wochenenden um 20 Uhr live auf Sky Bundesliga gezeigt, eine Stunde danach als Wiederholung auf Sky Sport News. In der Sendung befassen sich jeweils zwei Trainer mit Taktiken zweier am Wochenende aufeinandertreffender Teams. In der ersten neuen Folge am 12. August geht es um Dortmund und Frankfurt. "Matchplan" war in der zurückliegenden Bundesliga-Saison gestartet und war auch die Rückkehr von Jan Henkel zu Sky.

© HBL © HBL Handball-Bundesliga schraubt an ihren Anwurfzeiten. Die Partien der Sky-Konferenz am Donnerstagabend werden ab der Saison 2021/22 um 19:05 Uhr anstatt um 19 Uhr angepfiffen, sodass sich die Vorberichterstattung auf 20 Minuten verkürzt. Das Topspiel am Sonntag rückt mit dem Anwurf um 14 Uhr eine halbe Stunde näher an die Konferenz, deren Partien weiterhin um 16 Uhr beginnen. Die Saison startet am 4. September mit dem Super Cup zwischen Meister Kiel und Pokalsieger TBV Lemgo Lippe. Das Nordderby zwischen THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt steigt übrigens bereits am 3. Spieltag und wird nicht nur von Sky, sondern auch vom NDR Fernsehen live übertragen.

"Man bekommt das Gefühl, dass diese Stute ihre Reiterin nicht nur auf dem Rücken, sondern auch im Herzen tragen muss."

ARD-Kommentator Carsten Sostmeier bei den Olympischen Spiele