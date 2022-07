am 04.07.2022 - 10:41 Uhr

Was noch zu sagen wäre...

"So kurz bei Euch" Der von Sky an RTL ausgeliehene Formel 1-Experte Ralf Schumacher über den "kurzen" Nachlauf beim Silverstone-Rennen am Sonntag.

In eigener Sache: In einer ersten Version des Artikels berichteten wir auf Grundlage von Sky-Infos, dass Sky Sport Top-Event Vodafone-Kunden zunächst nicht zur Verfügung stehen werde. Korrekt ist, dass die Einschränkungen nur Kunden betreffen, die von Vodafone gestellte Hardware nutzen, wie uns Sky nun am Dienstag mitteilte. Wir haben den Text aktualisiert.