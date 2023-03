© Welt

© Apple © Apple Apple TV+ die neue Sport-Dokuserie "Real Madrid: Until The End" zum Abruf bereitstehen. Die dreiteilige Serie wird von David Beckham präsentiert und wirft erstmals einen Blick hinter die kulissen des legendären Fußballklubs. Dabei wird die Saison 2021/22 beleuchtet, die von dramatischen Siegen nach Rückschlägen geprägt ist - bis hin zum 14. Champions-League-Titel. Zuletzt hatte Apple verstärkt auf Sport-Dokus gesetzt, darunter "Super League" über den Kampf um die Zukunft des europäischen Fußballs, sowie die für den Emmy nominierte Serie "They Call Me Magic" über das Leben und die Karriere früheren Basketball-Superstars Earvin "Magic" Johnson.

Sport in Zahlen

© Sky Deutschland © Sky Deutschland Formel 1 ist bei Sky sehr erfolgreich in die neue Saison gestartet. Mit durchschnittlich 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lag das Auftakt-Rennen in Bahrain allerdings unter der Reichweite des Vorjahres, als noch die Millionen-Marke geknackt werden konnte. Rückläufig war zudem die Quote in der Zielgruppe: Dort sank der Marktanteil von fast 16 auf nun 13,3 Prozent - was freilich trotzdem ein schöner Erfolg für den Bezahlsender ist. Die Vorberichte brachten es ab 14:30 Uhr bereits auf 7,1 Prozent Marktanteil, nach dem Rennen verbuchte Sky immerhin noch 4,4 Prozent und hielt im Schnitt fast 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

© DFL © DFL Bundesliga-"Sportschau" hat am Samstag nur knapp die Marke von vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfehlt. Durchschnittlich 3,98 Millionen Fans sahen die Zusammenfassungen der Nachmittagsspiele im Ersten, darunter 650.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum erzielte die "Sportschau" somit sehr gute 15,7 Prozent Marktanteil - über drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Das ist auch deshalb überraschend, weil auch das Bundesliga-Topspiel bei Sky zulegte: Mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart verzeichnete der Pay-TV-Sender ab 18:30 Uhr im Schnitt sehr gute 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt verzeichnete die Live-Übertragung 1,21 Millionen Fans. Damit war es das meistgesehene Topspiel seit Anfang Oktober, als sich Dortmund und Bayern gegenüberstanden.

Was noch zu sagen wäre...

"Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer großen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zugucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett."

Heiko Waßer, langjähriger Formel-1-Reporter bei RTL, in "Sport Bild"