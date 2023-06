am 12.06.2023 - 11:12 Uhr

© ZDF/Sandra Hoever

© Collinas Erben

© Dyn

© Eurosport

© Apple

Sport in Zahlen

© Imago / Eibner

© Imago / Paul Zimmer

© ProSiebenSat.1

© NITRO

Was noch zu sagen wäre...

"Auch Lothar wird in den nächsten zwölf Monaten nun sicherlich weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden."

FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeness am Sonntag bei Sky in Richtung Fußball-Experte Lothar Matthäus