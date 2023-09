© RTL

© Borussia Dortmund Stunk zwischen Borussia Dortmund und TV-Rechteinhaber DAZN berichtet. Der Hintergrund ist eine Spielansetzung Mitte Oktober, nach der nächsten Länderspielpause. Am 20. Oktober soll DAZN nämlich erneut am Freitagabend um 20:30 Uhr spielen – für die Borussen heißt das, dass sie weniger Vorbereitungszeit haben. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ließ sich mit den Worten zitieren, dass diese Ansetzung "äußerst unglücklich" sei. Verschoben werden kann sie nicht – der Streamingdienst hat das Spiel gemäß der vertraglich vereinbarten Vorgaben regulär gepickt. Am liebsten hätte Dortmund das Spiel am Samstag ausgetragen, da aber hält Sky die Rechte. Inzwischen heißt es aus Dortmund: Man werde sich nicht beschweren. Intelligence von Dyn Media.berichtet. Der Hintergrund ist eine, nach der nächsten Länderspielpause. Am 20. Oktober soll DAZN nämlich erneut am– für die Borussen heißt das, dass siehaben. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ließ sich mit den Worten zitieren, dass diese Ansetzungsei. Verschoben werden kann sie nicht – der Streamingdienst hat das Spiel gemäß der vertraglich vereinbarten Vorgaben regulär gepickt. Am liebsten hätte Dortmund das Spiel am Samstag ausgetragen, da aber hält Sky die Rechte. Inzwischen heißt es aus Dortmund:

Sport in Zahlen

© Sport1 © Sport1 Frauen-Bundesliga in eine neue Saison gestartet. Zwei der sechs Matches liefen dabei im Free-TV. Am Freitagvorabend zeigte das ZDF den Auftritt des FC Bayern München in Freiburg vor rund 1,6 Millionen zusehenden Fans. Das entsprach einer Quote von genau zehn Prozent im Gesamtmarkt. Am Sonntag nun debütierte Sport1, das eigentlich immer die Montagsspiele zeigt. Der erste Spieltag war da eine Ausnahme. Ab 16 Uhr kickten im Programm von Sport1 nun Wolfsburg und Leverkusen – im Schnitt schauten rund 190.000 Personen zu. Für Sport1 ergab sich so ein Marktanteil in Höhe von passablen 1,7 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 1,1 Prozent gemessen.



© Formel 1 © Formel 1 Sky am Sonntag mit der um 14 Uhr gestarteten Formel 1-Übertragung aus Singapur eingefahren. Obwohl Max Verstappen diesmal nicht konkurrenzlos an der Spitze fuhr, landete die Reichweite mit nur rund 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sehr deutlich unter dem Saisonschnitt. 4,4 Prozent aller Fernsehender sahen das Rennen, bei den 14- bis 49-Jährigen landete Sky bei dennoch schönen 11,6 Prozent. 0,26 Millionen Zusehende waren im werberelevanten Alter. 2022 sahen das Singapur-Rennen übrigens noch rund 660.000 Motorsportfans - damals war der Ablauf aber auch kurios. Kurz vor Rennstart hatte es heftig zu schütten begonnen, sodass der Beginn des Rennens um rund eine Stunde verspätet erfolgte.





© ServusTV © ServusTV DEL) bei Servus TV. Das Free-TV-Spiel des zweiten Spieltags war das Gastspiel der Eisbären Berlin in Düsseldorf, das gegen 15:20 Uhr begann. Aber nur rund 50.000 Menschen schauten bei Servus TV im Schnitt zu, das entsprach 0,5 Prozent Marktanteil bei allen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,7 Prozent gemessen. Das ist ein Wert über Senderschnitt, aber weit unter dem, was etwa die Moto GP beim Sender erreicht. Das Spiel zwischen Düsseldorf und Berlin war parallel auch bei MagentaSport zu sehen – hier gibt es aber keine übermittelten Reichweiten.

Was noch zu sagen wäre...

Wir müssen es schaffen, den Sportfan näher an seine Idole zu bringen. Das Thema wird oft zu sehr fokussiert auf die Frage, ob wir Bilder aus der Kabine haben können. Es bringt niemandem etwas, wenn wir filmen können, wie benutzte Duschen aussehen, wenn die Mannschaft abgereist ist. Sky-Sportvorstand Charly Classen im exklusiven DWDL-Interview.