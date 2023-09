am 25.09.2023 - 11:47 Uhr

"Ich wusste: Okay, jetzt darfst du dir echt keinen Fehler leisten. Schon jeder einfache Versprecher würde bei einer Frau als Beleg dafür genommen, dass sie keine Ahnung hat, während er bei einem Mann eben als einfacher Versprecher durchginge."

ARD-Talkerin Anne Will in der „SZ“ über ihre Zeit als erste „Sportschau“-Moderatorin