© ProSiebenSat.1 © ProSiebenSat.1 Gleich drei Bundesliga-Spiele wird Sat.1 im Dezember und Januar live übertragen, darunter auch eine Partie am Sonntagabend. Konkret zeigt der Privatsender am 17. Dezember ab 19:30 Uhr die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart, der aktuell den dritten Platz in der Tabelle belegt. Zwei Tage später - am Dienstag, den 19. Dezember, folgt schließlich das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05, das ab 20:30 Uhr angepfiffen wird. Zum Start ins neue Jahr zeigt Sat.1 außerdem noch die Begegnung zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim: Die Partie steigt am Freitag, den 12. Januar ab 20:30 Uhr.

© TVNOW / Lukas Gorys

© ZDF Studios © ZDF Studios Serie über das Leben von Juan Manuel Fangio hat nach langer Vorbereitung begonnen. Hinter dem Projekt stehen ZDF Studios und die internationalen Produktionshäuser Non Stop Studios und La Sagrada Familia sowie weitere Unternehmen. "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, an der Produktion über diesen Pioniersportler beteiligt zu sein", sagte Robert Franke, VP Drama bei ZDF Studios. "Das Thema Formel 1 ist ein Dauerbrenner bei allen Generationen auf der ganzen Welt. Wir sind daher sicher, dass diese hochoktanige Geschichte bald die Zielflagge sehen und ihren Platz auf dem Podium der weltweiten Dramaserien einnehmen wird." Für die Serie hat sich erstmals ein multidisziplinäres Team zusammengefunden, um Fangios Geschichte zu realisieren, die nicht nur seine erfolgreiche Karriere, sondern auch sein Leben erzählt. Dazu gehört auch ein bislang unbekannter Aspekt von Juan Manuel, der nach dreijährigen Recherchen und Interviews mit seinen Kindern aufgedeckt wurde.

© DFL

Sport in Zahlen

© ProSieben / Christoph Köstlin

© Sport1

Was noch zu sagen wäre...