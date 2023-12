© DAZN © DAZN DAZN nun auch innerhalb seiner App erstmals kostenlose Inhalte an. Um diese sehen zu können, ist ein DAZN-Account nötig, nicht jedoch die Buchung eines zusätzlichen kostenpflichtigen Pakets. Der Streamingdienst verspricht ausgewählte Spielen aus internationalen Ligen, Frauenfußball aus der Women’s Champions League und Frauen-Bundesliga, Serie A Femminile, Liga F oder Arkema D1 sowie Dokumentationen und Highlights, etwas der Champions League. Letztere stehen in dieser Woche am Dienstag und Mittwoch zur Verfügung, am Donnerstag wiederum folgt das Frauen-Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Ajax Amsterdam. Zu den weiteren Live-Übertragungen der Woche gehören das Ligue-1-Spiel zwischen dem AS Monaco und Olympique Lyon, das Serie-A-Spiel zwischen dem SSC Neapel und Cagliari Calcio sowie das LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Villareal. "Wir sind der festen Überzeugung, dass ein breiterer Zugang zu unserer Plattform mit dem breitesten Sportangebot auf dem Markt ein Schlüssel zu weiterem Erfolg von DAZN sein kann, denn für uns geht es auch darum, die Faszination des Sports mit möglichst vielen Menschen zu teilen", sagte Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN.

© UEFA © UEFA DAZN am Mittwoch die Champions League übertragen wird, dann wird es in der Konferenz zu einem Novum kommen. Neben den sechs Spielen, die ab 21:00 Uhr angepfiffen werden, wird erstmals auch ein Spiel der Women's Champions League Teil der Übertragung sein. Konkret wird das Spiel der Frauen von Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon in die Sechser-Konferenz der Männer aufgenommen. Einen entsprechenden Bericht von "T-Online" hat DAZN inzwischen bestätigt. Als Kommentator des Eintracht-Spiels fungiert Christoph Fetzer.

© ZDF/Hans-Jürgen Burkhard © ZDF/Hans-Jürgen Burkhard FC Bayern München an den Start gebracht, da steht schon ein weiteres Projekt über den Fußball-Rekordmeister in den Startlöchern. "FC Hollywood" lautet der Arbeitstitel eines Doku-Projekts, das die Kölner btf für das ZDF produziert. Gefördert wird dieses mit 300.000 Euro durch die Film- und Medienstiftung. Regie führt Nicolas Berse-Gilles, das Buch stammt von Markus Brauckmann und Simone Schillinger. Als Protagonisten werden Lothar Matthäus, Mario Basler und Giovane Elber genannt. Erzählt werden soll "die wechselhafte und irrlichternde Geschichte des FC Bayern in den 1990er Jahren, als Fußball von einer Sportveranstaltung zu einem globalen Entertainmentprodukt entwickelt wurde", wie es heißt.

© RTL / Pervin Inan-Serttas © RTL / Pervin Inan-Serttas Super RTL hat am Wochenende mit seinem Football-Magazin "Toggo Touchdown" neue Rekordwerte erzielt. Im Schnitt erreichte die Sendung mit Moderator Florian Ambrosius auf ihrem Erstausstrahlungs-Sendeplatz am Samstag um 19:50 Uhr einen Marktanteil von 11,3 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen, die Wiederholung verbuchte einen Tag später um 10:00 Uhr mit 16,7 Prozent schließlich sogar 16,7 Prozent. Insgesamt waren am Samstag übrigens durchschnittlich 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, am Sonntag wurden noch einmal 90.000 Personen gezählt.