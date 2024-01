© RTL / Stefan Gregorowius

[[IMG|81401|small|left|]]One hat in den vergangenen Tagen überzeugende Quoten mit der Eiskunstlauf-EM erzielt: Das Schaulaufen verfolgten am Sonntag um 14:30 Uhr im Schnitt 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die für einen Marktanteil von 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum sorgten. Am Samstag schalteten ab 17:35 Uhr sogar 420.000 Personen ein. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil bei 2,1 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den ARD-Spartensender mit 1,4 Prozent gut. Und schon am Freitagabend punktete One mit der Eiskunstlauf-EM und erreichte am späten Abend mit der Kür noch 140.000 Fans.

