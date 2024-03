© Fubo

© Fox

©

© RTL

© RTL / AllstarNewMedia / Tom Lorenz

Sport in Zahlen

© Premier League

© Das Erste

Was noch zu sagen wäre...

"Wir hatten sie jahrelang. Seit einigen Jahren verhandeln die Klubs eigenständig die TV-Rechte mit den beiden Pay-TV-Plattformen. Es gibt auf beiden Seiten Argumente, es bleibt ein offenes und weiterhin heiß diskutiertes Thema. In einer Zeit, in der alles messbar ist, werden wir sehen, was am Ende für alle besser ist."

Minas Lysandrou, Chef der griechischen Super League, im "kicker" über das Thema Zentralvermarktung