© Sky © Sky Sky Deutschland und der FC Schalke 04 haben eine Content-Kooperation für die laufende Saison vereinbart. Beide wollen demnach gemeinsam Formate entwickeln, um sie dann nicht nur den Kundinnen und Kunden von Sky und Wow zugänglich zu machen, sondern auch den Vereinskanälen. Sky werde darüber hinaus verstärkt Testspiele der Schalker ausstrahlen - so wie schon in der vergangenen Woche die Partie gegen den niederländischen Erstligisten NAC Breda. Weiterer Bestandteil der Partnerschaft ist die Einbindung von Spielern und Offiziellen des Klubs in Sky-Formate. "Der FC Schalke 04 ist eine der stärksten Marken im deutschen Fußball mit einer langen Tradition und überregionalen Strahlkraft", so Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland. "Insofern ist der Verein ein sehr guter Partner, der uns hilft, unser Programm noch attraktiver zu gestalten. Den zahlreichen Schalke-Fans bei Sky Sport können wir durch die Content-Partnerschaft ein einmaliges Angebot machen und mit klubspezifischen Inhalten und besonderen Einblicken und Zugängen bestens unterhalten."

