"Humans" wird fortgesetzt, neue Serie für Encore

Gute Nachrichten für Science-Fiction-Fans: Die britisch-amerikanische Produktion "Humans" geht weiter. ITV Encore wagt sich derweil an eine weitere Eigenproduktion. Außerdem: Bei der BBC nimmt man nach dem "Bake-Off"-Abzug Abstand von Love Productions.



© ITV

Derzeit ist Sarah Parish noch mit einer Nebenrolle in der finalen Staffel von "Broadchurch" zu sehen. Demnächst führt sie dann. In der neuenspielt Parish die titelgebende Kommissarin Elizabeth Bancroft, die fragwürdige Methoden anwendet, um einem Verbrechersyndikat auf die Schliche zu kommen. Das führt allerdings auch dazu, dass zwei ihrer düstersten Geheimnisse wieder ans Licht kommen. An der Seite von Parish spielt Faye Marsay ("Game of Thrones") die junge Ermittlerin Katherine Stevens, welche einen 27 Jahre alten Mordfall ermittelt und Bancroft aufwühlt. Die Serie wurde entwickelt von Kate Brooke, die in der Vergangenheit auch bereits für unter anderem "Mr Selfridge" schrieb.. "Bancroft" ist dabei bereits die vierte Eigenproduktion für den noch jungen Sender. Für das frei empfangbare Hauptprogrammrund um die Allgemeinmedizinerin Mona Shirani, deren Ehemann Guy Harcourt ein Lobbyist im politischen London ist. Das Leben beider nimmt eine dramatische Wendung, als Monas Bruder bei Wohltätigkeitsarbeiten im Ausland ermordet wird und die Familie am Ende selbst verdächtigt wird. Die Hauptrollen übernehmen hier Archie Panjabi und Jack Davenport. Ab April starten die viermonatigen Dreharbeiten,



© AMC

Die Zukunft der, die hierzulande bei Vox ausgestrahlt wurde, ist gesichert. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln hatnun eine Fortsetzung bestellt. Mit an Bord bleiben dabei auch die beiden Autoren Sam Vincent und Jon Brackley., deren Dreharbeiten im Herbst beginnen sollen. Ein Wiedersehen mit den Synths ist im Fernsehen dann im kommenden Jahr vorgesehen. Unterdessen schafft es, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Serie hierzulande künftig bei ZDFneo und funk zu sehen sein wird . Der britische Ableger des Sony Channels hat sich die Rechte an der Netflix-Serie geschnappt und zeigt sie ab dem 19. April immer mittwochs um 21:00 Uhr. Zwölf Jahre nach der letzten Ausstrahlung findet derweil auchihren Weg zurück ins britische Fernsehen.hat die Serie erworben und steigt mit der sechsten Staffel ein. Bislang war die Sitcom in Großbritannien auch nur noch bei Netflix zu sehen.



© DWDL

ist derweil die Zukunft von. Die zweite Staffel der Töpfershow, die nach dem "Bake-Off"-Prinzip funktioniert und wie das Vorbild von Love Productions hergestellt wird, endete in der vergangenen Woche bei BBC Two. Bei derist man offensichtlich verstimmt über den Wechsel des "Great British Bake Off" zu Channel 4, weshalb man nun, spekuliert die "RadioTimes". Auch die, die nach dem Aufstieg des "Great British Bake Offs" von BBC Two zu BBC One entwickelt wurde und bereits seit 2013 bei BBC Two läuft,und bisher noch nicht entschieden. Die BBC verweist lediglich etwas verkühlt darauf, dass eine Entscheidung im normalen Prozess gefällt und kommuniziert werde. Bedenkt man, dass eine Verlängerung erfolgreicher Unterhaltungsshows meist direkt im Anschluss eines Staffelfinales verkündet wird, spricht alleine dies wohl schon Bände.



© Channel 4

In den vergangenen Tagen sorgte das schon seit Monaten abgesetzte Format "Eden" vonnoch einmal für Schlagzeilen, weil die Kandidaten der Sendung weiterhin abgeschottet von der Realität blieben und nicht über das Aus der Sendung informiert wurden ( DWDL.de berichtete ). Bleibt für die Kandidaten einer neuen Realityshow zu hoffen, dass sie nicht auch vergessen werden: Channel 4 will, das in den Staaten unter dem Namen "The Jail: 60 Days In" bereits in die dritte Staffel starten wird,. In der Sendung ziehen die Kandidaten in ein echtes Gefängnis und treffen dort auf echte Insassen. Unklar ist noch, wann die Sendung starten soll und wo gedreht wird – sollte das Innenministerium denn überhaupt zustimmen, dass "60 Days In" in einem seiner Gefängnisse produziert wird.werden indes demnächst bei ITV auf ihre Kosten kommen. Nach dem erfolgreichen, das rund dreißig Jahre nicht mehr zu sehen war, kehrt das Format nun. In dem Format möchte ITV vom derzeitigen Wrestling-Boom profitieren und die besten Wrestler der heutigen Zeit zusammenbringen. Gedreht werden die Kämpfe Ende Mai in Preston. Entstehen sollen dabei insgesamt