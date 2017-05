"Gogglebox" erhält Spin-Off, Cast von Sky1-Serie steht

© Channel 4

"Gogglebox" gehört zu den erfolgreichsten Formaten von Channel 4. Den Erfolg will man mit Teenagern nun zu E4 ausweiten. Sky1 hat derweil den Cast seiner neuen Action-Comedy "Bounty Hunters" präsentiert. Außerdem: "Don't Tell The Bride" wechselt wieder den Sender.



31.05.2017 - 11:53 Uhr von Marcel Pohlig



In Deutschland war "Wohnzimmerhelden" in Sat.1 vor zwei Jahren in einem nicht wirklich passenden Umfeld kein Erfolg. Diegehört dagegen zu den erfolgreichsten Formaten, die Channel 4 in den letzten Jahren vorweisen kann. Den Erfolg möchte man dort nun ausweiten undangekündigt. Nachdem in einem bislang nicht weiter verfolgten Ableger im vergangenen Jahr bereits Kinder beim Fernsehen gefilmt wurden, hat man es nun auf die Jugend abgesehen. Inund werden, ganz entsprechend ihrer Altersgruppe, auch nicht fernsehen, sondern verschiedene Online-Inhalte auf ihren Smartphones oder Tablets ansehen. Entsprechend soll auch die Perspektive etwas verändert werden: Während im Mutterformat meist das Wohnzimmer im Fokus der Aufnahmen steht, sollen in "Vlogglebox" iPhones an die Geräte angebracht werden und die Teenager darüber gefilmt werden. Starten wird das Format, wo im Rahmen einer ersten Staffel sechs Folgen geplant sind.



Nachdem BBC One in der vergangenen Woche als Reaktion auf den Terroranschlag in Manchester bereits den Start der neuen Serie "Broken" nach hinten verschob, wurden. Channel 4 hat die. Ursprünglich sollte es in der ersten Folge der Serie um eine vorgetäuschte Bombendrohung in einer Schule gehen. Darin soll ein Kind mit der Explosion einer Bombe drohen, woraufhin im Schulgebäude Panik ausbricht – am Ende wird durch den Schüler aufgelöst, dass sich unter seiner Jacke keine Bombenweste befindet, sondern lediglich Partyartikel. Eine neue erste Folge soll innerhalb weniger Tage zur Verfügung stehen. Bei BBC One wurde unterdessen die. In der am Samstag gesendeten Folge sollte es ursprünglich als Teil eines Dialogs auch eine kurze Erwähnung von Terrorismus geben. Diese Passage wurde von BBC One aber vor der Ausstrahlung noch entfernt. Mit Martyn Hett befindet sich unter den 22 Opfern des Anschlages übrigens auch ein aus verschiedenen Fernsehsendungen wie "Tattoo Fixers" bekanntes Gesicht.



Diehat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich und ist irgendwie nicht totzukriegen: Gestartet ist das Format einst bei BBC Three, wechselte nach der Einstellung des linearen Kanals dann aber 2015 zu BBC One. Weil im gleichen Zuge auch die Ausrichtung des Formats überarbeitet wurde, den Zuschauern dies aber nicht ausreichend schmeckte, ließ man die Sendung dort aber nach nur einer Staffel wieder fallen. Sky1 sprang im vergangenen Jahr ein, spendierte aber auch nur eine weitere Staffel. Das Ende bedeutet es für das Format aber dennoch nicht: Viel mehr"Don't Tell The Bride"und wird noch ingesendet – womit die Sendung auch wieder im Free-TV zu sehen sein wird. Dort bekennt man sich auch gleich sehr zum Format: Der junge Ableger von Channel 4 hat gleich achtzehn neue Folgen bestellt, womit die dreizehnte Staffel "Don't Tell The Bride" die bislang längste sein wird. Zusätzlich wurden die ersten fünf Staffeln für die Streamingplattform All4 erworben.



Beigab es unterdessen eine weitere Nachricht, die Fans vielleicht schon ein wenig freuen und Hoffnung machen dürfte. Die Serie wurde, gemeinsam mit den beiden Spin-Offs "Torchwood" und "Class", nämlich nun auch nach China gekauft. Zugegriffen hat die Shanghai Media Group Pictures – welche nicht nur die bisherigen zehn Staffeln senden möchte, sondern auch die kommende elfte Staffel, die zugleich die erste von Chris Chibnall sein wird. Interessantes Detail am Rande: SMG Pictures hat außerdem ein Vorzugsrecht auf die Staffeln zwölf bis 15 vertraglich zugesichert bekommen. Es sieht also ganz so aus, als habe der "Doctor". Auch wenn die Bestätigung einer so langen Fortsetzung freilich noch aussteht:bei der BBC vermutlich



hat unterdessen einen Ausblick auf seine neuegegeben, die erstmals im Februar angekündigt wurde. In der Serie spielt Whitehall den Antiquitätenhändler Barnaby Walker, der das Familiengeschäft retten möchte und versehentlich eine sogenannte Blut-Antiquität aus dem Nahen Osten erwirbt. Diese bringt ihn in Verbindung mit einer New Yorker Kopfgeldjägerin, welche ihm bei der Rückgabe unter die Arme greifen möchte, die Anfang der 1990er für ihre Nebenrolle in "Fearless" für einen Oscar nominiert wurde. Auch der weitere Cast steht nun fest: Mit an Bord ist neben Perez und Whitehall auch. Linsay spielt den Serienvater. Außerdem wird die aus "Wolf Hall" und "Doctor Who" bekannte Charity Wakefield ebenfalls eine Rolle übernehmen. Die Dreharbeiten zu "Bounty Hunters" haben bereits begonnen. Ausgestrahlt werden soll die Produktion noch in diesem Herbst.