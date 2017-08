Amazon sichert sich Tennisrechte, Berry in neuer Jury

© Amazon

Amazon tastet sich langsam an Live-Sport heran: in Großbritannien sicherte sich der Videodienst nun erstmals Tennisrechte. Bei BBC One wird Mary Berry unterdessen wieder in einer Kochshow-Jury sitzen. Außerdem: "The Jump" wird vorerst nicht fortgesetzt.



02.08.2017 - 11:00 Uhr von Marcel Pohlig 02.08.2017 - 11:00 Uhr



In Deutschland sammeltgerade erste Erfahrungen mit der Audio-Übertragung der 2. und demnächst auch der 1. Bundesliga, in Großbritannien gibt es beim ersten Sportrecht des früheren Versandhändlers auch gleich das Bild dazu: Amazon hat sichund wird damit erstmals Tennis live übertragen. Der, welche unter anderem in Monte Carlo, Paris und Shanghai Station machen. Auch das Finale, das zum Jahresende in London ausgetragen wird, gehört zum Paket; Amazon sendet alle großen Turniere abseits der vier Grand Slams. Bislang und bis 2018 hält Sky Sports noch die Rechte an der ATP World Tour. Der Bezahlsender soll rund acht Millionen Pfund pro Jahr zahlen, Amazon legt laut "Guardian" pro Jahr nun zwei Millionen Pfund mehr hin.



Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten der "Bake-Off"-Nachfolger bei der BBC heraufbeschworen, nun weht aber tatsächlich ein wenig Flair der Sendung im Programm von. Der Sender hat nämlich eineangekündigt. Wie beim "Bake Off" treten darin zehn Kandidaten gegeneinander an. Wie beim "Bake Off" gibt es zwei Juroren.. In "Britain's Best Cook" (AT) wird nur leider nicht gebacken, sondern von den Teilnehmern verschiedene Gerichte der modernen britischen Küche zubereitet. In der acht Folgen umfassenden ersten Staffel müssen außerdem auch Klassiker neu interpretiert werden; es gibt wie beim "Bake Off" also verschiedene Challenges. Wer an der Seite von Mary Berry die Endergebnisse bewerten wird, ist noch unbekannt. Klar ist aber, dass Claudia Winkleman, die bereits "Strictly Come Dancing" für BBC One moderiert, durch "Britain's Best Cook" führen wird.



Gerade erst sorgte die Realityshow "Love Island" mit dem Finale für einen Allzeitrekord beim vermeintlich kleinen Sender ITV2 ( UK-Update vom 26. Juli ). Da liegt es leider auch nahe, dass sich andere Sender an diesem Erfolg orientieren. Auch, das mit "Big Brother" zuletzt immer häufiger hinter "Love Island" rangierte, will nunund dort verkuppeln – und dabei vielleicht auch entkuppeln. Inwerden nämlich acht Paare nach Mexiko geschickt, wo sie alle 48 Stunden ihren Partner tauschen müssen, um letztlich bessere Entscheidungen in Beziehungsfragen fällen zu können. Klingt merkwürdig, ist es wahrscheinlich auch. Los geht es schon am kommenden Montag. Bei "Celebrity Big Brother" gibt es in diesem Jahr unterdessen eine neue Regelung beim Gewinner: Der wird 50.000 Pfund erhalten, muss die Summe aber an eine Organisation seiner Wahl spenden.



machte in der Vergangenheit vor allem mit den diversen Verletzungen, welche die Promis im Rahmen der Show erlitten, Schlagzeilen. Im kommenden Winter werden die nun aber wohl ausfallen:. gegenüber der "Sun" begründete ein Sprecher dies damit, dass Anfang kommenden Jahres mit den Olympischen Winterspielenim Fernsehen zu sehen sei. Unklar ist noch, ob die Sendung damit nur im kommenden Jahr pausiert – oder ob Channel 4 die Winterspiele doch nur als bequeme Argumentationsstützte zur Einstellung nutzt. Sicher ist dagegen schon jetzt, dass "The Handmaid's Tale" auch in Zukunft bei Channel 4 laufen wird. Nach dem Erfolg der ersten Staffel sicherte sich der Sender nun auch die zweite Staffel der Hulu-Adaption von Margaret Atwoods Roman.



Diewidmet sich in den nächsten Wochen. Bei der, die seit anderthalb Jahren kein klassischer TV-Sender, sondern seither eine Online-Plattform ist, werden als Teil des Sommerprogramms anin London übertragen. Neben der eigentlichen Übertragung soll es auch ein Rahmenprogramm mit redaktionellen Beiträgen und Analysen geben. Sechs Wochen lang wird BBC Three die eSports-Veranstaltungen begleiten und übertragen. Bei All 4, dem gebündelten Online-Angebot von Channel 4, wird es unterdessen ein Wiedersehen mit "Trigger Happy TV" geben. Bis 2006 lief das Versteckte-Kamera-Format noch im Fernsehen und wurde im vergangenen Herbst dann als Online-Format bei All 4 wiederbelebt. Offenbar zur Zufriedenheit des Senders: Bei All 4 soll es nun nämlich elf weitere Folgen geben, die erneut im wohldosierten Kurzformat von elf Minuten Länge serviert werden.