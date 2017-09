BBC macht Zeitungs-Drama, ITV mit Transgender-Serie

© DWDL

BBC One hat ein neues Drama beauftragt, das sich dem Wandel in der Presselandschaft widmet. ITV indes macht eine Miniserie über ein Transgender-Kind. Außerdem: Mehr von Tracey Ullmann, "Pitch Battle" wird eingestellt und ITV macht Musikshow nach "TTNY"-Manier.



Nach dem extrem großen Erfolg von "Doctor Foster", das vor zwei Jahren der erfolgreichste Serienneustart war und zurzeit mit der zweiten Staffel zu sehen ist,zusammen. Bartlett hat für den Sender dasgeschrieben, für das mit, Charlotte Riley und Ben Chaplin auch schon die ersten Darsteller feststehen. In der Serie wird Suchet ("Poirot") den Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer von Worldwide News spielen, dem Eigentümer der Boulevardzeitung The Post, die sich – die "News of the World" lässt grüßen – von einem Phonehacking-Skandal erholt und bei der Chaplins Rolle als Redakteur arbeitet. Riley dagegen spielt die Chefredakteurin des konkurrierenden, linksliberalen The Herald. "Press" soll dabei die Schwierigkeiten einer Work-Life-Balance, den Druck eines 24-Stunden-Betriebes und den Wandel der Presselandschaft beleuchten. Mit an Bord sind außerdem Ellie Kendrick ("Game of Thrones") sowie Priyanga Burford, Paapa Essiedu, Shane Zaza, Al Weaver and Brendan Cowell. Geplant sind zunächst sechs Folgen, die im kommenden Jahr bei BBC One sowie später bei PBS Masterpiece in den Staaten gesendet werden sollen.



steht für dievor der Kamera und wird auch als Koproduzentin mitwirken. Die Serie dreht sich um denund damit nun, nachdem er sich schon zuhause entsprechend kleidet, auch in die Öffentlichkeit gehen. Friel spielt dabei seine Mutter Vicky, die mit Max getrennt vom Vater Stephen lebt, was zusätzlichen Druck auf Max ausübt, die sich nach einem idyllischen Familienleben sehnt. Die Dreharbeiten zu "Butterfly" starten Anfang kommenden Jahres in Manchester. Mit fünfeinhalb Millionen Zuschauern bei der linearen Ausstrahlung warderweil Ende August zum Abschluss der Staffel für BBC One ein schöner Erfolg, auch weil man deutlich vor "Victoria" auf ITV landete. Jetzt hat der Sender die. Auch die dritte Staffel soll im kommenden Jahr dabei wieder auf einer Geschichte basieren, die JK Rowling unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith verfasste. Nach "The Cuckoo's Calling" und "The Silkworm" nimmt sich die BBC dabei dem dritten Roman, "Career of Evil", an. Tom Burke und Holliday Grainger werden auch für die dritte Staffel wieder vor der Kamera stehen.



© BBC © BBC , die bei ITV ihre eigene Sendung im Vormittagsprogramm hat, geht fremd. Im Frühjahr kommenden Jahres wird die Moderatorin gemeinsam mit dem Comedian Rob Beckett für BBC One die neue Sendung "Wedding Day Winners" präsentieren. In der Sendung treten in jeder Woche zwei Paare gegeneinander an, um verschiedene Preise und eine Hochzeitsreise zu gewinnen – und eine Trauung, die mit der Kamera begleitet und übertragen werden wird. Eingeplant ist die Sendung offenbar für den Samstagabend. Mel Giedroyc hat mit Musikshows unterdessen einfach kein Glück: Nachdem bereits "Let It Shine" eingestellt wurde beziehungsweise auf unbestimmte Zeit pausiert, wird nun auch ihre neue Sendung "Pitch Battle" eingestellt. Die Sendung lief im Frühsommer, konnte sich aber gegen die Konkurrenz von "The Voice Kids" überhaupt nicht behaupten und unterhielt teilweise deutlich weniger als zwei Millionen Zuschauer am Samstagabend. Angesichts dieser Zahlen kommt die nun von BBC One getroffene Entscheidung, "Pitch Battle" im kommenden Jahr nicht fortzusetzen, nicht gänzlich überraschend.



Musikalischen Nachschub gibt es demnächst beim Privatsender. Dort wurde die neueangekündigt. Die kommt von den Machern von "This Time Next Year" und funktioniert auch ein wenig wie diese kürzlich auch von RTL adaptierte Show. Fünf nicht gerade begnadete Sänger treten in der Sendung auf und beweisen, wie schlecht sie singen können. Dann fällt der Vorhang, die Teilnehmer erhalten mehrere Wochen Gesangsunterricht und Training, und können dann erneut auftreten. Für den Zuschauer hebt sich nun der Vorhang wieder, sodass die Wandlung innerhalb weniger Augenblicke geschah. Das Studiopublikum bewertet die Entwicklung beziehungsweise das Ergebnis. Der Sieger einer jeden Ausgabe bekommt ein Preisgeld. Dermot O'Leary glaubt unterdessen trotz deutlich gesunkenen Interesses der Zuschauer an eine lange Zukunft von "The X Factor", sagte er gegenüber dem "Mirror". Der Moderator der Castingshow gab an, für einige weitere Jahre verpflichtet worden zu sein.



Die Weihnachtszeit rückt näher und damit auch die Ankündigung diverser Specials. Voraussichtlich am Weihnachtstag werdenmit ihrer. Dort soll es anlässlich des 30-jährigen Jubiläums derein einmaliges Comeback geben, nachdem die Sendung zuletzt vor zehn Jahren mit einer Mischung aus alten und neuen Sketchen zu sehen war. In dem Special werden sie unter anderem den Emmy-Hit "The Handmaid's Tale" aufs Korn nehmen, versprach Dawn bereits gegenüber dem "Mirror"; auch Realityshows wie "The Only Way Is Essex" sollen durch den Kakao gezogen werden. Ein Wiedersehen gibt es unterdessen auch mit, deren zunächst einmaliges. Die BBC verspricht bereits, dass Ullman in den drei bestellten Folgen auch wieder Angela Merkel verkörpern wird. Beim Bezahlsenderwird unterdessenbekommen. Die hört auf den Namenund wird an der portugiesischen Küste gedreht. In der Sendung werden Kandidatenpaare voneinander getrennt: Der eine bleibt an Land und beantwortet Fragen, der andere fährt raus aufs Meer und bestimmt mit der Distanz von der Küste, wie viele Fragen gespielt werden. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.