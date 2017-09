Sean Penn dreht für Channel 4, "Strictly" stark wie nie

© Channel 4

Sean Penn wird in einer neuen Serie von Channel 4 seinen großen Einstand im Fernsehen geben. Die BBC setzt derweil u.a. mit David Attenborough auf einen Natur-Schwerpunkt. "Strictly" startete indes stark wie nie in die Live-Phase, während "X Factor" weiter bröckelt.



27.09.2017 - 14:37 Uhr von Marcel Pohlig 27.09.2017 - 14:37 Uhr



Im kommenden Jahr werden zumindest in der Fiktion die ersten Menschen den Mars besiedeln, wenndie neue Seriean den Start bringt. Acht Folgen wurden bereits im Mai bestellt, die von "House-of-Cards"-Schöpfer Beau Willimon geschrieben werden. Kurz vor dem Start der Dreharbeiten, die noch in diesem Jahr erfolgen sollen, wurde nun schon einmal angekündigt, wer den Cast anführen wird. Niemand geringeres als. Penn, unter anderem bereits mit zwei Oscar ausgezeichnet, gibt damit nach kleineren Gastspielen sein Fernsehdebüt. Für die Seriezur dritten Staffel. Der Cast wurde dabei um Mark Bonnar ("Catastrophe") erweitert, wie Channel 4 mitteilte. Bonnar wird in der Serie einen charmanten Wissenschaftler spielen, der eine enge Beziehung mit Laura, weiterhin gespielt von Katherine Parkinson, eingeht. Die dritte Staffel von "Humans" spielt ein Jahr nach der zweiten.



Die BBC hat den ohnehin schon prominent besetzten Cast seiner im Frühjahr angekündigtennoch einmal vergrößert. Bereits bekannt war seit August, dass David Tennant und Michael Sheen die Hauptrollen spielen werden. Neu hinzu gekommen sind nun auch("Sherlock") und("Line of Duty"), welche die Eltern des Antichrist verkörpern. Letzterer wird gespielt von. Der Zeitrahmen zur Entwicklung von "Good Omens" wurde im Sommer bereits ausgedehnt, sodass die Comedyserie nach aktueller Planung nun erst im Jahr 2019 gesendet wird. Die Produktion ist ein gemeinsames Projekt von BBC Two und Amazon. Der Privatsenderarbeitet unterdessen an einem. Clunes, im kommenden Jahr letztmalig als "Doc Martin" bei ITV zu sehen, wird den neuen. Der Krimi basiert auf dem Mord an der Studentin Amelie Delagrange im Jahr 2004, der in Verbindung mit den Morden an Marsha McDonnell und Milly Dowler steht. Clunes fahndet dabei als Hauptkommissar Colin Sutton nach dem Serienmörder Levi Bellfield. Geschrieben wird "Manhunt" von Ed Whitmore ("Silent Witness"). Gedreht wird ab März kommenden Jahres.

Die BBC hat die Themenreihe "Natural History" und in diesem Rahmen mehrere Dokuformate angekündigt, für die auch Sir David Attenborough wieder auf Reisen geht.. Der angesehene Dokumentarfilmer wird die Doku "Jumbo: The Life Of An Elephant Superstar" rund um besagten Elefanten, der einst auch das Vorbild für Disneys Dumbo bildete, zur Reihe beisteuern. Daneben wird die BBC unter anderem eine dreiteilige Reihe zu Großkatzen, eine Doku zum T-Rex und unter dem Namen "Wild Cities" eine Doku rund um Tiere, die sich dem Leben in der Stadt angepasst haben, ins Programm nehmen. Letztere baut dabei auf der letzten Folge von "Planet Earth II" auf. Mit "First Year On Earth" begleitet die BBC außerdem sechs verschiedene Tiere in ihrem ersten Lebensjahr. Wer lieber bereits gesendete Dokus sehen möchte, für den ist vielleicht eine neue Funktion im BBC iPlayer etwas. Dort gibt es fortan auch den Menüpunkt "From the Archive". 450 Formate, darunter etwa ältere Dokus von und mit Sir David Attenborough oder auch Reportagen von Louis Theroux, stehen den Zuschauern dort nun zur Verfügung. Neuen Stoff gibt es an Weihnachten: Die BBC adaptiert erneut ein Kinderbuch von David Walliams und wird in diesem Jahr "Grandpa's Great Escape" ins Fernsehen bringen.



hat ein neues, durchaus interessantes Format für den Nachmittag angekündigt. Unter demsucht der Sender beziehungsweise die Produktionsfirma Studio Lambert derzeit nach Teilnehmern an einer neuen Sendung, in der die Kandidaten ihre eigenen Produkte und Erfindungen vor einem Publikum aus potentiellen Käufern präsentieren. Das Ziel: In 90 Sekunden sollen möglichst viele dieser Zuschauer sofort zuschlagen und es kaufen. Kommt es dazu, dass Zuschauer zugreifen, bekommen die Erfinder oder Lizenznehmer in einem zweiten Schritt die Chance, auch Einkäufer zu überzeugen. 30 halbstündige Folgen sind zunächst eingeplant. Der junge Sheldon wird derweil in Großbritannien ebenso im Free-TV zu sehen sein wie der alte Sheldon:(Foto) ebenfalls beim jungen Ablegerunterbringen. Der feiert mit "The Big Bang Theory" noch immer Rekorde und erreichte mit der zehnten Staffel im Schnitt 2,4 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil, der doppelt so hoch wie gewöhnlich ausfällt. "Young Sheldon" soll bei E4 allerdings nicht zeitnah zur US-Ausstrahlung, sondern erst im kommenden Jahr anlaufen.



wird im Oktober mit einer neuen Show ins Wochenende starten.soll primär eine Musikshow mit entsprechenden Live-Auftritten sein, aber zusätzlich auch Unterhaltungssegmente, Interviews mit den Gästen und Comedy-Sketche beinhalten. Durch die Sendung werden Greg James von BBC Radio 1 sowie Dotty von BBC Radio 1Xtra führen. Zusätzlich soll es pro Ausgabe einen weiteren Gastmoderator geben. Zunächst sind sechs Ausgaben geplant; ein genauer Starttermin steht allerdings noch nicht fest.nimmt unterdessen zur zweiten Staffel. Zwar haben Richard Hammond, James May und Jeremy Clarkson (Foto) bekanntlich in den vergangenen Monaten wieder die Welt für ihre Filme bereist. Diewerden allerdings diesmal. Das Zelt wird dabei nun feste in Cotswolds installiert. Bei der ersten Staffel reisten Clarkson und Co., wohl auch zur verbesserten Promo, noch für jede Folge an einen anderen Ort, auch außerhalb des Königreiches.



Abschließend noch ein kleiner Blick auf die Quoten vom Wochenende.startete dort nämlich sehr erfolgreich in die Live-Phase und lief dem Konkurrenten "The X Factor" gleich zum Start mächtig davon.alleine in der linearen Ausstrahlung, womit die Tanzshow so viele Zuschauer wie noch nie beim Start der Live-Phase vorweisen und den Rekord vom Vorjahr, als 8,7 Millionen einschalteten, noch einmal deutlich ausbauen konnte.hat dagegen endgültig vom alten Glanz verloren und fiel auf ein neues Allzeit-Tief.konnten sich für Simon Cowells Castinsghow bei ITV erwärmen. Im Vergleich zum ohnehin schon schwachen Start der Staffel Anfang des Monats verlor "The X Factor" damit noch einmal über eine Million Zuschauer.