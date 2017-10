BBC macht Weltkriegsdrama, "V wie Vendetta" als Serie?

© DWDL

Die BBC hat ein neues Prestige-Projekt, eine Serie über den Zweiten Weltkrieg, angekündigt. Bei Channel 4 könnte es eine Serienfassung von "V wie Vendetta" geben. Außerdem: "Miranda"-Comeback wird wahrscheinlicher und weniger "Doctor-Who"-Folgen.



11.10.2017 - 12:14 Uhr von Marcel Pohlig



Beiwagt man sich unterdessen an ein neues Serien-Großprojekt. Gemeinsam mit Peter Bowker, dem kreativen Kopf hinter dem mehrfach ausgezeichneten "The A Word", arbeitet der Sender nämlich an einer. In sieben Folgen soll unter dem Titeldas erste Jahr des Krieges, beginnend mit der deutschen Invasion in Polen und endend mit der Luftschlacht um England, erzählt werden – mit diesem Schema, in einer Staffel ein Jahr zu erzählen, wird dann auch gleich der Grundstein für etwaige Fortsetzungen gelegt. Bowker möchte "World on Fire" aus der Perspektive verschiedener Menschen erzählen. Ausgangspunkt ist etwa der Übersetzer Harry, der in Warschau den Verhandlungen mit den Nazis beiwohnt und seine polnische Geliebte aus dem Land schmuggeln will, während zuhause in Manchester seine Freundin Lois auf ihn wartet und in seiner Abwesenheit sämtliche Verantwortung übernimmt.



Für das Kino wurde die Graphic Novelbereits vor zwölf Jahren adaptiert. Nun steht offenbar auch eine Serienversion des Klassikers von Alan Moore bevor. Einem Bericht des Portals "Bleeding Cool" zufolgeder düsteren Dystopie, die Ende des vergangenen Jahrtausends spielt und sich um die Figur V dreht, welche die an die Macht geratenen Faschisten im Alleingang bekämpft. Channel 4 hat die Pläne noch nicht bestätigt. Für Alan Moore wäre eine Adaption ein weiterer Erfolg binnen kurzer Zeit. Erst vor wenigen Wochen bestellte nämlich HBO in den Staaten eine Adaption von "Watchmen", einer weiteren Graphic Novel von Moore.



Bei derwird es bekanntlich etliche Veränderungen geben – allen voran natürlich die Besetzung der Hauptrolle, die künftig von Jodie Whittaker und damit erstmals von einer Frau gespielt wird. Doch auch die. Im Gegensatz zu den letzten Staffeln mit Peter Capaldi wird "Doctor Who" im kommenden Jahren nämlich. Dafür bekommt der neue Showrunner Chris Chibnall im Ausgleich mehr Zeit bei den einzelnen Folgen. Waren sie bislang immer 45 Minuten lang, werden sie bei der neuen Staffel auf. Wann die neue Staffel startet, ist noch unbekannt. Erst einmal muss sich Peter Capaldi an Weihnachten ja von den Zuschauern verabschieden. Dann soll es übrigens auch eingeben. Beide werden in einem BBC-Special zwar nicht in ihre Paraderollen aus "Absolutely Fabulous" schlüpfen, aber immerhin ein wenig an Eddy und Patsy erinnern. Für die Sendung sollen sie laut "Mirror" nämlich in das französische Weinbaugebiet reisen, aus dem Patsys Lieblingsschampus hergestellt wird. Der Trip soll am Boxing Day laufen.



Gute Nachrichten gibt es für die vielen Fans der Sitcomauf BBC One. Die Möglichkeit einer. Nachdem sich Gary-Darsteller Tom Ellis im Sommer dafür ausgesprochen hat, dass er gerne sehen würde, wie die Ehe zwischen seiner Rolle und Miranda abläuft, hat sich auch Miranda Hart mit dieser Option auseinandergesetzt. Die Autorin und Hauptdarstellerin der Serie erklärte in "The One Show", dass Ellis' Worte sie zum Nachdenken gebracht haben. Es gebe einen Gedanken, der Comedy in einer Ehe, insbesondere einer noch jungen Ehe, nachzugehen., die versprach, darüber nachzudenken. "Miranda" endete vor drei Jahren trotz sehr guter Quoten auf Harts Willen hin. Erstmal kommen bei BBC One aber der Drehbuchautor Jed Mercurio und Keeley Hawes wieder zusammen. Beide arbeiteten bereits bei "Line of Duty" zusammen und werden es nun auch wieder bei der neuen Serierund um einen – Sie ahnen es vielleicht – Bodyguard tun. In der Serie spielt Richard Madden einen ehemaligen Soldaten, der nach London zurückkehrt und nun als Personenschützer für die Innenministerin Julia Montague, gespielt von Hawes, arbeitet. Geplant sind zunächst sechs Folgen.



hat gleich zwei neue Projekte angekündigt. Im Falle von "geht es dabei um ein neues Liebesdrama. In der Produktion von Duncan Macmillan und Effie Woods öffnet ein finanziell gebeuteltes Paar seine kleine Wohnung für einen Mitbewohner und lernt dabei schnell, dass vieles einfacher wird, wenn man es unter drei Leuten aufteilt. Daraus entwickelt sich dann eine. Vorgesehen sind zunächst acht halbstündige Folgen, wobei die Schauspieler noch nicht feststehen. Das ist auch beim anderen neuen Serienprojekt des Senders so. BBC Two hat nämlich außerdem angekündigt, dvon Ian McGuire zu verfilmen. Darin geht es um einen ehemaligen Militärarzt, der sich für eine Arktis-Expedition als Schiffsarzt verpflichtet. Auf dem Schiff befindet sich allerdings auch ein mordlustiger Psychopath. Von "The North Water" sind zunächst fünf Folgen vorgesehen, die im kommenden Sommer gedreht werden sollen.blickt dagegen weiterhin nach Australien: Der Viacom-Sender hat entgegen mancher Gerüchte dieund wird nun achtzehn Folgen mehr im Jahr zeigen – 258 werden es insgesamt sein, womit die Soap ganzjährig läuft. Geplant sind außerdem mehrere Primetime-Specials.



ITV hat am Mittwoch erste Details zur neuen Staffelbekannt gegeben – und setzt auf einen neuen Coach. Gavin Rossdale muss seinen Stuhl räumen und macht Platz für einen castingerprobten, international bekannten Sänger:und wird neben Tom Jones, Jennifer Hudson und will.i.am antreten. Olly Murs wurde bekannt als Teilnehmer von "The X Factor". Auch wenn er in der sechsten Staffel nur Zweiter wurde, eroberte er rasch das Herz und die Ohren der Briten. Dem Casting-Genre blieb Murs danach treu und moderierte erst den Ableger "The Xtra Factor" bei ITV2 und stieg vor zwei Jahren, allerdings wenig erfolgreich, zum Moderator der Hauptshow auf. "The Voice UK" wird auch im kommenden Jahr wieder von Emma Willis moderiert. Jamie Miller, der im vergangenen Jahr im Finale stand, wird in der zweiten ITV-Staffel der Show außerdem als Backstage-Reporter agieren. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, losgehen soll es aber Anfang kommenden Jahres.



bringt unterdessen einen YouTuber ins lineare Fernsehen. Elijah Quashie, für manche besser bekannt als, bekommt bei Channel 4 ein eigenes Format mit dem Arbeitstitel "The Peng Life", in dem er in ganz London nicht mehr nur Hähnchen testet, sondern verschiedene Snacks und auch Mode. Dabei treten jeweils günstige und elitäre Produkte gegeneinander an und Quashie entscheidet dann, welches "The Pengest" ist. Unterstützt wird er dabei durch prominente Gäste. Bei ITV steht unterdessen die nächste Staffel "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!" kurz bevor. Während sich der Sender zu den Kandidaten weiter ausschweigt – "Sun"-Gerüchten zufolge soll ja Boris Becker im Dschungel landen – wurde nun ein Wechsel in der Moderation offiziell bestätigt. Keine Sorge, die Hauptshow wird weiterhin von Ant & Dec moderiert. Doch durch daswird in diesem Jahr. Moffat nahm selbst im vergangenen Jahr im Dschungelcamp Platz und verließ die Sendung als Dschungelkönigin. Moffat löst Vicky Pattison und Stacey Solomon ab. "Extra Camp" hieß früher "I'm A Celebrity: Get Me Out of Here! NOW" und läuft immer im Anschluss an die Hauptshow.