Neue Serien bei BBC und ITV, auch "BGT" ohne Ant?

© ITV

Während BBC One gleich drei neue Serien ankündigte, möchte ITV den Klassiker "Tom Jones" mit der #MeToo-Debatte verknüpfen und auch "Der Glöckner von Notre-Dame" adaptieren. Ant McPartlin wird unterdessen wohl auch bei "Britain's Got Talent" fehlen.



28.03.2018 - 11:39 Uhr von Marcel Pohlig 28.03.2018 - 11:39 Uhr



© ITV

Nachdem deram vergangenen Samstag ausfiel, werden die letzten beiden Ausgaben der aktuellen Staffel wie bereits vermutetüber die Bühne gehen. Ant McPartlin befindet sich derzeit in Behandlung, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht hat. Über bereits aufgezeichnete Segmente wird aber auch er im "Takeaway" zu sehen sein. Ähnlich wird es wohl auch beiaussehen. Während die Castings bereits liefen und Ant & Dec dort gemeinsam am Set waren, werden die neueren Segmente und Live-Shows wohl von Declan Donnelly alleine moderiert, sofern McPartlin seinen Entzug bis dahin nicht gemeistert hat. Die neue Staffel "Britain's Got Talent" startet bereits am 14. April. Konsequenzen hat auchgezogen. Der Autohersteller hat seineund wird kein Material mit dem Duo mehr verwenden. Dass Ant & Dec "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!" abgeben müssen, hat ITV allerdings rasch dementiert. Zu Gute kommt insbesondere Ant McPartlin dabei wohl vor allem, dass das Dschungelcamp ohnehin erst im November startet.



© ITV

Zwar wirdin Kürze mit seiner neuen Gameshow "I Don't Like Mondays" auch wieder bei Channel 4 zu sehen sein. Sein Exklusivvertrag mit dem Sender endete allerdings kürzlich, sodass Carr auch für andere Sender vor der Kamera stehen darf. Für den Privatsenderdreht Carr noch in dieser Woche einenvon den Machern des "Saturday Night Takeaway", der allerdings noch in einem so frühen Stadium ist, dass er auch nicht zur Ausstrahlung vorgesehen ist. Fix ist dagegen bereits der Start einer neuen Panelshow, in der allerdings keine echten Prominenten teilnehmen werden, sondern Impressionisten in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Moderiert wirdvon Alexander Armstong, der vor allem als Moderator von "Pointless" auf BBC One bekannt ist. Als Gast geladen ist unter anderem Alistair McGowan, der mit "Re-Dub!" in Kürze auch selbst eine Show auf Sky One erhält. Einen Starttermin gibt es für beide Sendungen allerdings noch nicht.



© FOX

verbinden die meisten Zuschauer wohl mit ITV. Für eine neue Sendung arbeitet Cowell mit seiner Firmanun aber auch mit. Dabei handelt es sich um die Sendung, über die vor einigen Wochen bereits spekuliert wurde. In der Sendung soll, ganz nach klassischer Castingmanier, über acht Folgen hinweg dergefunden werden, womit sich das neue Format zumindest auch vom Dauerbrenner "Strictly Come Dancing" abheben wird. Ob Simon Cowell in "The Greatest Dancer" auch selbst zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Im Falle eines Erfolges würden sich Syco und Cowell aber auf jeden Fall etwas weniger abhängig von ITV machen, wo "The X Factor" seinen Zenit bereits überschritten zu haben scheint.. Beim Privatsender bekommt Ball eine eigene, die am Wochenende ausgestrahlt wird und, je nach Sendetag, "Zoe Ball on Saturday" beziehungsweise "Zoe Ball und Sunday" heißen wird. In ihrer Sendung wird Ball im Morgenprogramm von ITV Gäste aus der Unterhaltung empfangen und auch Live-Acts auf der Bühne haben. Geplant sind 46 Ausgaben.verbindet derweil Tanz und Dating in der. Ashley Banjo ("Dancing on Ice") unterstützt zwei Singles bei einer Choreographie, die ihrem Können entspricht, bevor sie mit ihrem Match zusammengeführt werden. Fünf Folgen sind zunächst geplant.



© ITV

arbeitet derzeit an der Adaption von zwei klassischen Romanen. So versucht sich der Sender derzeit an einer Adaption des in den 1990ern bereits von Disney als Trickfilm adaptierten; im Original bereits 1831 erschienen. Die Hauptrolle in der Produktion soll offenbar Tom Hollander übernehmen. Hollander kennt man unter anderem aus "Rev" und "The Night Manager". Andrew Davies soll sich um das Drehbuch kümmern. Grünes Licht hat ITV aber noch nicht gegeben, wohl auch, weil man derzeit noch einen Produktionspartner aus den Staaten oder Frankreich sucht. Denaus dem 18. Jahrhundert möchte ITV unterdessen modern interpretieren und damit. Um die Adaption soll sich Gwyneth Hughes kümmern, für die Produktion soll Mammoth Screen zuständig sein. Die Produktionsfirma kennt sich mit historischen Stoffen aus und hat bereits "Poldark" sowie "Victoria" umgesetzt.



© BBC

Die BBC unterdessen hat angekündigt,. In dem Roman von Emma Healey geht es um eine verschwundene Frau, die von deren Freundin Maud gesucht wird. Da Maud von der Demenz heimgesucht wird, ist die Suche ein Kampf gegen die Zeit. Die BBC macht aus dem Stoff einen 90-Minüter. Marnie Dickens, die schon "Thirteen" verantwortete, wird unterdessen. In der Produktion geht es um die 60-Jährige Julia, welche sich in den deutlich jüngeren Benjamin verliebt. Die Altersdifferenz sorgt für Unruhen in beiden Familien – und es kommt die Frage auf, ob Benjamin wirkliche Liebe empfindet oder nicht andere Motive hat. Mitwurde außerdem eine vierteilige Serie angekündigt, welche sich um einenzu halten. Dabei scheint es, als helfe die Zahlung der Familie tatsächlich, ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Allerdings holen die psychologischen Folgen die Familie dann doch ein. Mithat BBC One außerdem ein neues Drama angekündigt, das diehinterfragt, können diese im heutigen digitalen Zeitalter doch einfach manipuliert werden. Wann die beschriebenen Serien laufen werden, steht genauso wenig fest, wie der jeweilige Cast.



© DWDL

92 Jahre wird Queen Elizabeth II in diesem Jahr alt. Dienimmt dies zum Anlass, der Queen erneut einzu spendieren. Stattfinden wird dies amin der Royal Albert Hall, ausgestrahlt wird die Sause bei BBC One und BBC Radio 2. Als Künstler bestätigt sind bereits Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David, Anne Marie, Shawn Mendes, Ladysmith Black Mambazo, Sting und Shagg. Den Geburtstag der Queen feiert die BBC außerdem mit der Doku "The Queen: Her Commonwealth Story" von George Alagiah sowie "The Commonwealth Kid" von Sir Lenny Henry. Unterdessen hat BBC One sich dafür entschieden, dass es am Samstagabend auch im kommenden Jahr wieder musikalisch werden soll. Auch wennkein überragender Erfolg war, solide lief es für die Show dennoch. Mit im Schnitt 3,8 Millionen Zuschauern und 18,1 Prozent war es immerhin trotzdem noch der. Daher wird die von Rob Beckett und Geri Horner moderierte Musikshow im kommenden Jahr nun auch



© Sky

Sky hat in dieser Woche verschiedene Serien verlängert. Direkt im Anschluss an das Finale der zweiten Staffelhatetwa angekündigt, dass das. Wann die dritte Staffel gesendet und welchen Umfang sie haben wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bereits in die, wie "Digital Spy" berichtet. Noch im Laufe des Jahres sollen die Dreharbeiten zur Fortsetzung starten. Unklar ist dabei aber noch, welche Story die neuen Folgen haben werden – und ob es wie bei der sechsten Staffel auch wieder zu einer Umbesetzung des Casts kommen wird. Beiist man unterdessen zufrieden mit, das im Februar seine Premiere feierte. Über Twitter bestätigte der Sender entsprechend nun auch die, die beide auch bei der Fortsetzung vor der Kamera stehen werden.



© 4Music

Über den Autor

Marcel Pohlig lernte das Alphabet einst beim "Glücksrad", um später über das Fernsehen zu schreiben. Seit 2011 verfasst er bei DWDL.de das UK-Update . Kann sich für gute Shows und Serien begeistern und mag es, wenn dabei die Liebe zum Detail nicht verloren geht. E-Mail an Marcel Pohlig

@dasniveau bei Twitter

Teilen

Der Musiksenderund wird dabei zumausgebaut. Der Betreiber The Box Plus Network, ein Joint-Venture von Channel 4 und der Bauer Media Group, will sich mit dem Relaunch vor allem an die Generation Z, also 16- bis 22-Jährige, richten und bei ihnen mit. Musik bleibt – sonst wäre der Name 4Music auch sehr albern – weiterhin Bestandteil des Senders, wird aber vor allem im Tagesprogramm gesendet. Dazu gehört die anderthalbstündige Liveshow "Trending Live", welche um 16 Uhr gesendet wird. Direkt im Anschluss übernimmt die Unterhaltungsschiene mit Reihen wie "Sun, Sex and Suspicious Parents" und den Kardashians. Im Serienbereich möchte 4Music unter anderem mit "Charmed" und "Sex and the City" punkten, während man im Comedysektor auf das Channel-4-Archiv zurückgreift und unter anderem "8 Out of 10 Cats" sowie "Rude Tube" senden wird. 4Music füllt damit auch eine Lücke, die VIVA hinterlassen hat und rückt näher an E4 heran – mit dem Umzug von der Musik- in die Entertainment-Sparte übrigens auch im Sky-EPG. Vollzogen wird der Relaunch zum 1. Mai. Bei den übrigen Musiksendern von The Box Plus Network soll es keine Änderungen geben.