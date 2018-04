Queen mit eigener Doku, walisische Serie ein großer Hit

© BBC

Queen Elizabeth II. wird schon in der kommenden Woche mit einer eigenen Doku zu sehen sein. BBC Wales punktete unterdessen mit "Keeping Faith" auch in den anderen Landesteilen. Außerdem: Neues zu "BGT" und die Nominierten der BAFTA TV Awards.



Viele Dokus gab es bereits über die Queen, in einer neuen Doku wirdnun aber sogar selbst vor die Kamera treten. Bereits in der kommenden Woche wirdgesendet, das sich rund um das Schutzprogramm "Queen Commonwealth Canopy" dreht, das Wälder im Gebiet der 53 Commonwealth-Länder schützen soll. In der einstündigen Doku spaziert die Queendurch den Garten des Buckingham Palace, wo die Segmente bereits im vergangenen Sommer gedreht wurden. Hinter der Produktion steckt ITN Productions. Gedreht wurde die Doku gemeinsam mit The Woodland Trust und der Supermarktkette Sainsbury's für den Privatsender, der "The Queen's Green Planet" am 16. April um 21 Uhr senden wird.



Eine sieben Jahre alte Dokumentation holte die BBC in diesen Tagen derweil noch einmal ein. In der vierten Folge derbegleitete der Sender auch das Volk der Korowai in Indonesien und filmte, wie diese ein 35 Meter hohes Baumhaus als neues Heim bauten. Derzeit arbeitet man bei der BBC nun an einer neuen Doku rund um den Stamm – und musste in diesem Zuge nach einer Erzählung eines Mitgliedes feststellen, dass der Bau des Baumhauses vor sieben Jahren von den Stammesmitgliedernund niemals zum neuen Heim der Korowai werden sollte, wie die BBC in einem Statement erklärte. Die eigenen Produktionsrichtlinien seien seit der Ausstrahlung im Jahre 2011 aber ohnehin verschärft worden. Bei "Human Planet" war es nämlich auch nicht die erste Panne: Bereits 2016 flog auf, dass die Produzenten einen nicht heimischen Wolf ausgesetzt haben, weil es ihnen schlicht nicht gelang, einen heimischen zu filmen. Bei Aufnahmen eines Vulkanes wurden außerdem Tonaufnahmen eines anderen Vulkanausbruches verwendet. Wann die neue Doku zum Stamm, die den Namen "My Year with the Tribe" tragen wird, auf BBC Two laufen soll, ist noch nicht bekannt.



Die erste Staffel vonlief zwar nur im, ein großer Erfolg wurde die Co-Produktion mit dem walisischen Sender S4C aber auch im gesamten Königreich. Im BBC iPlayer ist "Keeping Faith" im gesamten Königreich zu sehen und erreichte dort bis Mitte vergangener Woche, als im Fernsehen das Finale lief, bereits. Das ist ein neuer Rekord für eine eigentlich nur lokal gesendete Serie. Bei BBC One Wales schalteten Woche für Woche außerdem knapp 300.000 Zuschauer ein. Angesichts des großen Zuschauererfolgs fackelt BBC Cymru Wales auch nicht lange und hat bereits. Im kommenden Jahr soll es eine zweite Staffel geben. Die erste Staffel widmete sich in acht Folgen der von Eve Myles verkörperten Faith Howells; einer Anwältin und Mutter, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Ehemann und Geschäftspartner Evan verschwindet.



Zwar wurde die aktuelle Staffel von "The Voice UK" gerade erst beendet, eine wirkliche Castingpause gönnt ITV seinen Zuschauern aber nicht. Bereitsstartet nun nämlich die nächste Staffel von. Das hat ITV nun offiziell bestätigt. Auch klar ist nun, dassführen wird. ITV erklärte, dass Dec alleine durch die Shows führen werde, während Ant McPartlin bis auf Weiteres von allen Verpflichtungen im Fernsehen zurückgetreten ist. Ant McPartlin befindet sich derzeit erneut im Entzug, nachdem er alkoholisiert einen Autounfall verursachte. Bereits die letzten Folgen des "Saturday Night Takeaway" präsentierte Declan Donnelly daher alleine – was offensichtlich für viel Neugierde sorgte. Die aktuelle Staffel war mitnämlich die. Während sich die Zuschauerzahlen ansonsten zum Ende hin nach unten bewegen, legte der "Takeaway" zum Finale im Vergleich zum Vorjahr um 700.000 Zuschauer hinzu und unterhielt diesmal im Schnitt 6,7 Millionen Zuschauer. In der Spitze waren es 8 Millionen Zuschauer; eine Woche zuvor waren es bei Decs Solo-Einstand in der Spitze gar 8,7 Millionen Zuschauer.



hat nicht nur drei Castingshows samt Ablegern für ITV2 im Programm, sondern bringt nun auch eine neue Reihe an den Start, die sich dem. "The Big Audition" heißt die sechsteilige Reihe, welche einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und Castingagenten und Produzenten auf der Suche nach neuen Talenten begleiten soll. Hinter der Reihe steckt die Produktionsfirma Twenty Twenty, die ihr Können unter anderem mit "First Dates" unter Beweis gestellt hat. In "The Big Audition" geht es dabei nicht um die großen Castingshows im Fernsehen, sondern beispielsweise um Schauspieler, die für Rollen in einem Werbespot oder auf der Theaterbühne vorsprechen. Wann "The Big Audition" laufen soll, steht allerdings noch nicht fest.



Die British Academy of Film and Television Arts hat in der vergangenen Woche die Nominierten für die diesjährigenbekannt gegeben. Größte Hoffnungsträger sind dabeivon Netflix sowievon BBC One. Die vier Produktionen sind jeweils gleich. "The Crown" und "Line of Duty" sind dabei auch in der Kategorie Drama Series nominiert und treten dort gegen "Peaky Blinders" (BBC Two) und "The End of the F***king World" (All 4) an. Als Leading Actress können Claire Foy ("The Crown"), Molly Windsor ("Three Girls"), Thandie Newton ("Line of Duty") und Sinead Keenan ("Little Blue Boy"/ITV) auf eine Auszeichnung hoffen. Beim männlichen Pendant sind Jack Rowan ("Born to Kill"/C4), Joe Cole ("Black Mirror"), Sean Bean ("Broken"/BBC One) und Tim Pigott-Smith ("King Charles III"/BBC Two) nominiert. Als beste Mini-Serie sind neben "Three Girls" außerdem "Howard's End" und "The Moorside" von BBC One sowie "The State" von Channel 4 nominiert. Im Bereich der Comedy treten "Murder in Successville" von BBC Three, "Taskmaster" von Dave, "The Last Leg" von Channel 4 und "Would I Lie To You?" von BBC One gegeneinander an. Alle Nominierten können Sie auf den Seiten der BAFTAs einsehen . Bereits bestätigt ist, dass der legendärein diesem Jahr mit demausgezeichnet wird. Nach 50 Jahren bei BBC Sport nimmt Motson in diesen Tagen seinen Hut und verabschiedet sich aus dem Fernsehen.