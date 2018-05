"Peaky Blinders" gewinnt BAFTA, BBC baut Kochshow um

© BBC

Bei den BAFTA TV Awards wurde "Peaky Blinders" als Bestes Drama ausgezeichnet. Steven Knight nutzte das, um das Ende nach Staffel 7 zu bestätigen. Netflix hat indes wohl seinen Prince Charles gefunden, während BBC Two den "Family Cooking Showdown" umbaut.



Am Sonntag wurden in London die BAFTA TV Awards vergeben. In der Königskategorie desdurfte sich BBC Two über die Auszeichnung freuen: Das Team umkonnte die Auszeichnung entgegen nehmen und setzte sich in der Kategorie gegen "The Crown", "The End of the F***ing World" sowie "Line of Duty" durch. Steven Knight, der Schöpfer hinter "Peaky Blinders", nutzte die BAFTA TV Awards dann übrigens noch für eine Nachricht, die vielleicht nicht jedem gefallen wird, und. Bereits in der vergangenen Woche äußerte er einmal, dass es auf jeden Fall eine sechste Staffel, wahrscheinlich auch eine siebte geben werde. Danach soll nun aber definitiv Schluss sein. Bis es soweit ist, dauert es aber ohnehin noch recht lange. Im Dezember endete nämlich gerade einmal die vierte Staffel auf BBC Two. Auf drei ganze Staffeln können sich die "Blinders"-Fans also noch freuen.



Die in der Kategorie ebenfalls nominierten Serien "The End of the F***ing World" sowie "Line of Duty" konnten dagegen am Sonntag. Insbesondere bei "Line of Duty" kam das durchaus überraschend, war die Serie doch gleich vierfach nominiert.trotz drei Nominierungen auch. Bei "The Crown" wurde immerhin Vanessa Kirby als Supporting Actress ausgezeichnet, während Claire Foy den Sieg in der Kategorie Leading Actress der Kollegin Molly Windsor für "The Girls" von BBC One überlassen musste. Als Leading Actor wurde in diesem Jahr Sean Bean für sein Wirken in der BBC-One-Serie "Broken" ausgezeichnet, während sich Brían F O'Byrne für "Little Boy Blue" als Supporting Actor durchsetzte. Im Bereich derdie Jury am meisten; auch der Serie in der Kategorie Comedy and Comedy Entertainment Programme kam mit "Murder in Successville" von BBC Three. "This Country" von BBC One und BBC Three war derweil nach Ansicht der Jury die beste Scripted Comedy, während "Murdered For Being Different" als bestes Einzeldrama ausgezeichnet wurde. In der Unterhaltungssparte durften sich unterdessen, Graham Norton und "Britain's Got Talent" über jeweils eine Trophäe freuen. Alle Sieger (und Nominierten) können Sie auf den Seiten der BAFTAs einsehen



Erst in der vergangenen Woche berichteten wir an dieser Stelle darüber, dass Nadiya Hussain die Kochshow– einst von vielen als "Bake-Off"-Nachfolger gehandelt – nicht mehr moderieren wolle. Wenige Tage später steht nun schon die Nachfolge fest – und damit auch, dass die Showbekommt. Erst einmal gibt es aber noch einen weitere Abgänge zu vermelden. Zoe Ball wird nämlich ebenfalls nicht mehr durch die Sendung führen, auch die beiden Juroren der ersten Staffel werden nicht wiederkehren. Nachdem die erste Staffel des "Big Family Cooking Showdown" kein wirklich großer Erfolg war,und hat mit, die im vergangenen Jahr "Celebrity MasterChef" gewann, und demauch gleich neues Personal vor der Kamera vorgestellt. Beide werden nicht nur durch die Sendung führen, sondern auch über das Können der Kandidaten urteilen. Das erneuerte Format entsteht künftig in der walisischen Hauptstadt Wales und läuft auch etwas früher, nämlich bereits um 19 Uhr. Dafür erhöht BBC Two die Folgenzahl leicht auf vierzehn Ausgaben. Mit einer Ausstrahlung dürfte im Spätsommer bis Herbst zu rechnen sein.



Der Cast der Netflix-Serieist noch einmal gewachsen. Zumindest will die "Daily Mail" herausgefunden haben, wer in der komplett neu besetzten dritten und vierten Staffel in die Rolle vonschlüpfen werde. Die. O'Connor war zuletzt unter anderem in der ITV-Serie "The Durrells" zu sehen. In dritte Staffel "The Crown" wird zwischen 1964 und 1970 spielen und damit einen Prince Charles im Alter von 16 bis 22 Jahren begleiten. Bereits in den vergangenen Wochen wurden unter anderem Olivia Colman als Queen Elizabeth II und Tobias Menzies als ihr Gatte bestätigt. Zu Josh O'Connor beziehungsweise der Rolle Prince Charles macht Netflix selbst bislang keine Angaben. Unterdessen beginnen in Kürze die Dreharbeiten zu einer anderen britischen Netflix-Produktion.hat gegenüber "Digital Spy" bestätigt, dass seine von Netflix fortgesetzte und einst bei Channel 4 beheimatete Seriein Produktion gehen soll. Netflix hatte zuvor Ende vergangenen Jahres überraschend eine dritte Staffel für die Krimiserie angekündigt, die bei Channel 4 bereits im Sommer 2013 endete.sollen für das kommende Jahr entstehen.



Diebei einer neuen Doku-Reihe mit Steve Backshall, der inunter anderem einen Wildwasser-Fluss im Himalaya, unberührten Dschungel in Südamerika und die Wüste im Nahen Osten bereisen und dabei vom einem Kamerateam begleitet wird. Produziert wird die Reihe durch True To Nature. Bei der Ausstrahlung wird es unterdessen etwas komplexer.im kommenden Jahr senden. Etwas später im gleichen Jahr wird der zu UKTV gehörende Senderausstrahlen – und auch die. International wird "Expedition with Steve Backshall" von FremantleMedia International vermarktet. In Großbritannien wurden unterdessen die Rechte an "Krypton" vergeben. Das "Superman"-Prequel landet im Free-TV und wird in UK auf E4 zu sehen sein. Dort soll "Krypton" noch im Laufe des Jahres gesendet werden. Bereits am kommenden Sonntag startet unterdessen die zweite Staffel von "The Handmaid's Tale". WIe gehabt läuft die Serie bei Channel 4 immer sonntags um 21 Uhr. BBC Three hat sich unterdessen "600 Botttles of Wine" aus Australien gesichert und bietet das Comedy-Drama ab dem 27. Mai seinen Zuschauern zum Abruf an.