"Strike" geht weiter, BBC Two und Channel 4 renovieren

Auch J.K. Rowlings vierter Roman der Reihe "Cormoran Strike" wird wieder fürs TV adaptiert. Derweil hat sich BBC Two ein neues Design zugelegt, während Channel 4 die Logos aller Ableger in Rente schickt. Außerdem: BBC One modernisiert seine Daytime.



"Besser als das Buch" lautete das Urteil unserer Kolumnistin Ulrike Klode im Frühjahr, als sie die"Cormoran Strike" gesehen hat. Auch beim Publikum war die Serie unter dem verkürzten Titelin den ersten beiden Staffeln auf BBC One sehr erfolgreich – eine Fortsetzung ließ dennoch auf sich warten. Nun hat die BBC diese aber endlich offiziell bestätigt., der unter dem Namenerst vor gut zwei Wochen im Handel erschienen ist, wird wieder. Mit dabei sind dann auch wieder Tom Burke und Holliday Grainger als Cormoran Strike und Robin Ellacott. Angesichts des Erfolgs der ersten Adaptionen dehnt BBC One "Strike" mit der dritten Staffel beziehungsweise der Adaption des vierten Buches auch etwas aus und hat gleichangekündigt. Beim ersten Buch setzte die BBC auf drei Folgen, bei den darauffolgenden Büchern nur noch auf je zwei Folgen pro Buch. "Strike" kehrt voraussichtlich im kommenden Jahr ins Fernsehen zurück.



Channel 4 hat sich für ein grundlegendes Redesign seiner Ableger entschieden und die Senderdeutlich näher an den Mutterkanal gerückt. Fungierte bislang alleine die Ziffer 4 als bindendes Element, haben alle Kanäle nun ihr eigenes Logo verloren. Stattdessen wurde der jeweilige Sendername in die seit dem Sendestart von Channel 4 genutzte. Geblieben ist dabei die Farbgebung der einzelnen Sender, 4Music ist beispielsweise weiterhin pink. Während bei More4, Film4 und 4Music nur das Logo verändert wurde, haterhalten, das sich mit teils sehr unterschiedlichen Stilen auch weiterhin von den übrigen TV-Kanälen abhebt. Eefer, das beim letzten Redesign im Jahre 2013 eingeführte Maskottchen des Senders, wurde im Zuge des Redesigns bereits wieder in Rente geschickt. Mit den neuen Logos möchte Channel 4 die. Dies sei insbesondere in einem Zeitalter mit so vielen Fernsehsendern und der Veränderungen durch Online-Dienste von großer Bedeutung, erklärt Alice Tonge von der hauseigenen Agentur 4Creative die Umstellung.



Doch nicht nur der Look von E4 und Co. wurde in diesen Tagen überarbeitet, auchhat ein neues Kleid bekommen. Für den zweiten Kanal der BBC ist es der, in dessen Zuge auch die seither genutzte, ikonische und sehr wandlungsfähige 2 aus den Idents verschwunden ist. War der Auftritt dank der 2 zuweilen auch komisch und verspielt, tritt BBC Two nun deutlich experimenteller auf. Im Zentrum des neuen Auftritts steht nun eine, welche die Form der Ziffer 2 aufgreift und eine Grenze zwischen verschiedenen Materialien bildet. Dadurch erstrahlt BBC Two auch weiterhin in verschiedenen Farben. Auch mit dem neuen Design ist das bisherige Logo geblieben, das on-air nun aber weitestgehend freistehend, also ohne den türkisgrünen Hintergrund, genutzt wird.



Die BBC hat derweil eine neue, dreiteilige Doku mitangekündigt, für das der Journalist erneut die USA bereisen wird. Unter dem Titelnimmt sich Theroux in jeder Folge eines anderen Themas an. In der ersten Folge wird es so zum Beispiel um diein den Staaten gehen. In der folgenden Episode widmet sich Theroux dann. In der dritten Folge geht es dann um das schwierige Thema. Theroux will die moralischen und rechtlichen Aspekte der Sterbehilfe näher beleuchten. "Louis Theroux's Altered States" soll noch in diesem Jahr aufgesendet werden.wird unterdessen ebenfalls noch in diesem Jahr eineausstrahlen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Band produzieren Band und Sender eine gemeinsame Dokumentation, in der Fans ihre Erinnerungen teilen und zeigen sollen, wie Take That das Leben verändert hat, worauf die Bandmitglieder dann auch reagieren sollen. Außerdem kommen Take That natürlich auch so zu Wort und dürfen ebenfalls ihre liebsten Erinnerungen und Aufnahmen aus den ersten Jahren der Band teilen. Wann genau "Take That and Us" laufen wird, steht noch nicht fest.



17 Jahre lang durften Zuschauer im Nachmittagsprogramm vonihre Antiquitäten von Experten bewerten lassen und anschließend in einer Auktion auch verkaufen, nun ist Schluss damit. Die BBC hat. Das Aus bestätigte die BBC gegenüber dem "Mirror" und erwähnte dabei durchaus auch den großen Erfolg des Formats. Dennoch muss "Flog It!" nun für eine Modernisierung des Nachmittagsprogramm Platz machen.aus den Bereichen Factual und Factual-Entertainment, was auch bedeute, dass man sich von langlaufenden Formaten verabschieden müsse, so die BBC. Zu den neuen Formaten gehört "Home is Where the Art Is" mit Nick Knowles, worin Hobbykünstler sich darum duellieren, das perfekte Stück für ein Haus zu schaffen, sowie "Britain's Housing Scandal" mit Matt Allwright, der die Geschichte von leerstehenden Häusern erzählen soll. Mit "The Best House in Town" ist gewissermaßen der Gegenentwurf dazu und lässt Eigenheimbesitzer gegeneinander antreten. Eine Gruppe "Neugieriger Nachbarn" entscheidet dann, welches Haus das Beste ist. Zu den weiteren Formaten gehört "Defenders UK" und "The Customer Is Always Right", das sich drei Jungunternehmern in ihrem ersten Jahr widmet. In der Vorweihnachtszeit präsentiert Catherine Fulvio und Paul Ainsworth unterdessen "Best Christmas Food Ever". Paul Martin, der das nun eingestellte "Flog It!" präsentierte, soll unterdessen mit einem Antiquitäten-Quiz im kommenden Jahr auf BBC One zurückkehren.



Verschiedene Serienrechte wurden im Laufe der Woche vergeben.sicherte sich beispielsweise dieund will die Serie aufzeigen. "Charmed" ist dabei Teil eines umfassenden Abkommens mit CBS. Im Zuge der Vereinbarung läuft nicht nurweiterhin bei More4, auch die Rechte anhat sich das Unternehmen gesichert. Die Serie von Harry Styles wird in Großbritannien ebenfalls auf E4 laufen. Daneben hat sich Channel 4 auch die Rechte angesichert und wird auf Channel 4 demnächst wieder "Cheers" und auf E4 "Rules of Engagement" senden. Ferner dürfen sich die Zuschauer von 4Music auf "Sabrina the Teenage Witch" freuen. Alleine zum Abruf auf All4 hat sich Channel 4 die Rechte an "90210" geschnappt. Unterdessen hatbekanntgegeben, ab wannauch in Großbritannien weitergeht. Die gute Nachricht für alle Fans der Serie: Netflix bleibt nah an der US-Ausstrahlung und schickt "Riverdale" bereits am Donnerstag kommender Woche (11. Oktober) in die dritte Staffel. Die DC-Seriewird unterdessen ebenfalls bei Netflix unterkommen. Wann sie in UK anläuft, steht aber noch nicht fest.