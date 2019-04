BBC Two zeigt Hulus "Looming Tower", BAFTA-Nominierte

© Hulu

Über die größte Neuigkeit aus Großbritannien haben wir bereits am Montag berichtet:tun sich zusammen und starten 2020 einen neuen, außerdem hat man sich nun endlich auf eine künftigeentschieden ( DWDL.de berichtete ). Wenn die Behörden final ihr grünes Licht gegeben haben, werden die neuen Discovery-Sender in den Zuständigkeitsbereich von, EVP und General Manager für UK, Irland und Neuseeland sowie Head of Commercial Development, fallen. Die neuen BBC-Sender werden künftig von, President BBC Studios Distribution, geleitet. Er wird auch CEO von UKTV, die Marke an sich gehört künftig ja zur BBC. Discovery und BBC haben zudem bestätigt, dass sie in derzusammenarbeiten wollen. Discovery nutzt bei der Vermarktung seiner restlichen Sender eigentlich die Dienste von Sky.

© BBC © BBC hat sich die Ausstrahlungsrechte an der Hulu-Serie "The Looming Tower" gesichert und will diese im Frühjahr zeigen. Die zehnteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lawrence Wright, der dafür auch einen Pulitzer-Preis erhalten hat. Inhaltlich geht es um die Frage, ob der 11. September 2001 hätte verhindert werden können, wenn FBI und CIA besser zusammengearbeitet hätten. Gezeigt wird der Konkurrenzkampf zwischen den Chefs der beiden Geheimdienste. Sue Deeks, Leiterin der Programmakquise der BBC, sagt: "’The Looming Tower’ ist eine faszinierende und aufschlussreiche Dekonstruktion der Persönlichkeiten und Ereignisse, die letztendlich zum Entsetzen von 9/11 geführt haben."

Bereits im Oktober 2018 haterklärt, dass man ineineneröffnen wolle. Nun werden die Pläne dazu immer konkreter. Wie der Sender jetzt nämlich bestätigt hat, wird man in daseinziehen, das ist ein. In der zweiten Jahreshälfte 2020 will man einziehen, mehr als 25.000 Quadratmeter Fläche wird der Sender in dem Gebäude anmieten. Auch die "" werden hier ihren Hauptsitz haben. In Leeds sollen künftig Mitarbeiter verschiedener Abteilungen arbeiten, auch die Geschäftsführer sollen sich hier öfters blicken lassen. Channel 4 will mit dem Schritt ganz bewusst seine- entgeht mit der Eröffnung eines zweites Hauptsitzes aber auch dem politisch gewollten Komplettwegzug aus London.

© BBC © BBC hat eingeräumt, dass das Standing des Senders als überparteiliches Medium in den vergangenen Jahren gelitten habe, man müsse schauen, wie man das wieder ändern könne. Hall besteht aber darauf, dass man bei kontroversen Debatten immer alle Seiten anhöre. Es geben eine "Notwendigkeit, für Unparteilichkeit einzutreten", so der BBC-Chef. "Wir müssen uns dafür einsetzen und unsere Rolle wie nie zuvor verteidigen. Es ist wichtig, dass wir weiterhin der Ort sind, an dem die Menschen wissen, dass sie sich darauf verlassen können zu erfahren, was wirklich in der Welt vor sich geht. Bei uns hören sie die unterschiedlichsten Ansichten." Viele Medienunternehmen in ganz Europa sind in den vergangenen Jahren mit dem Vorwurf der Parteilichkeit konfrontiert worden, in Großbritannien war das aufgrund des Brexit-Referendums noch etwas extremer.

© schließen sich zusammen, um die Produktion von Factual-Inhalten in Wales anzutreiben. Bei der Partnerschaft geht es vor allem darum, junge Leute auszubilden, denn ganz offensichtlich fehlt in Wales der TV-Nachwuchs. In dem neu aufgelegten Programm werden im ersten Jahr sechs Personen ausgebildet. Abgesprochen ist das Programm mit einer ganzen Reihe von unabhängigen Produzenten in Wales, die Schulungspakete sollen demnach auf die verschiedenen Personen individuell zugeschnitten werden. Nick Andrews, Head of Commissioning von BBC Wales, sagt: "Jeder weiß, dass Wales zu einer wichtigen Anlaufstelle im Bereich Drama geworden ist. Aber alle Sender haben auch große Pläne für Factual-Programme - und wir wollen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Wales in einer guten Position ist, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Produktionen zu bedienen."

Ende Mai werden dieverliehen, nun sind diebekanntgegeben worden. Als beste Drama-Serien gehen gleich drei Produktionen vonins Rennen:. Sie treten gegen diean. Vor allem "Bodyguard" und "Killing Eve" erhielten viele weitere Nominierungen, sie gelten als die erfolgreichsten Serien des vergangenen Jahres. Auchwurde mehrfach nominiert.kann mit "" auf eine Auszeichnung hoffen und mit "" befindet sich auch eine deutsche Produktion unter den Nominierten ( DWDL.de berichtete ).

