Studio71 produziert für TLC, Channel 4 macht "Sex Tape"

Für den YouTube-Kanal von TLC macht Studio71 UK eine neue Hochzeits-Doku, die später auch den Sprung ins Fernsehen schaffen könnte. Channel 4 startet derweil die Doku-Reihe "Sex Tape" und "It takes Two" bekommt einen neuen Moderator.



24.04.2019 - 12:10 Uhr von Alexander Krei 24.04.2019 - 12:10 Uhr

Die britische ProSiebenSat.1-Tochterproduziert eine Dokusoap für den. Das Format hört auf den Titelund begleitet in sechs achtminütigen Folgen verschiedene Paare an ihrem Hochzeitstag. Die Rede ist von nichts weniger als der. In jeder Folge filmen sich Braut, Bräutigam und ausgewählte Partygäste selbst. Nach Angaben von Red Arrow Studios fungieren die YouTube-Episoden als, das zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnte.

Wenn's mit der Beziehung nicht mehr so recht klappt, können sich Paare stattdessen bei der neuen Doku-Reihebewerben, diejetzt angekündigt hat. Darin geht es - der Titel legt es nahe - um eine sehr radikale Form der Therapie: Eine Woche lang nehmen die Paare ihreauf. Nachdem sie ihr persönliches "Sex Tape" erstellt haben, treffen sie sich mit zwei weiteren Paaren, um herauszufinden, ob sie die gemeinsame Erfahrung wieder näher zusammenbringen konnte. Thematisiert werden sollen Vertrauensprobleme nach Untreue oder der Umgang mit dem Fetisch eines Partners. Geplant sind zunächst vier Folgen, die von STV Productions hergestellt werden. Bestätigt wurde inzwischen auch, dass das Formatfortgesetzt wird, in dem Ashley Banjo ("Dancing on Ice") zwei Singles bei einer Choreographie unterstützt, bevor sie mit ihrem Match zusammengeführt werden.

Diehat derweil ein neues Reality-Format angekündigt.handelt von vier Familien, deren Traum es ist, den. Vier Wochen lang werden die Familien auf einer unbewohnten Insel vor der Küste von Anglesey ausgesetzt, um möglichst so zu leben, wie es Fischergemeinden zutaten. Dabei soll es um das tägliche Überleben, aber auch um Familienkonflikte und das Leben in einer Gemeinschaft gehen. Produziert wird das Format für, das die vierteilige Reihe schon ab dem 2. Mai ausstrahlen wird. In naher Zukunft wird "The 1900 Island" auch bei BBC Two zu sehen sein.

In Deutschland erfreute sich die Tanzshowvor zwei Jahren bei RTL nicht allzu großer Beliebtheit, doch in Großbritannien ist das Format alsnoch immer auf Sendung. Jetzt hat diebekanntgegeben, dasskünftig zum Moderations-Team der Show gehören wird. Er wird sich im Herbst die Moderation mitteilen, die "Strictly Come Dancing: It Takes Two" bereits seit 2011 präsentiert. Ball hat die Personalie höchstpersönlich in ihrer Radioshow bekanntgegeben, in der sie Clark-Neal als Überraschungsgast ankündigte. Rylan Clark-Neal nahm einst bei "The X Factor" teil und gewann "Celebrity Big Brother", später stand er als Moderator für Channel 4, ITV und die BBC vor der Kamera.

wird. Das berichtet die britische Tageszeitung "The Guardian". Der Moderator war im Oktober 2017worden. Mindestens acht Frauen hatten sich bei der BBC über Riley beschwert. So soll er Frauen zwischen die Beine gegriffen und sich am Arbeitsplatz sowie bei Veranstaltungen unangemessen verhalten haben. In der Folge wurdengegen den Moderator erhoben. In der Vergangenheit war Riley als Kommentator bei BBC Radio 5 Live zu hören. Die BBC selbst äußerte sich zu dem Fall bislang nicht, betonte aber, derartige Vorwürfe ernst zu nehmen undzu wollen.