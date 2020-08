Starker Werbeeinbruch, BAFTA TV Awards vergeben

© Sky UK/HBO

Die Sky/HBO-Serie "Chernobyl" ist einer der Sieger der BAFTA TV Awards, wir haben alle Preisträger im Überblick. Außerdem: Auf der Insel gingen während des Lockdowns die Werbeausgaben zurück und BBC Scotland bekommt einen neuen Chef.



Die BAFTA TV Awards sind vergeben worden und einer der Gewinner heißt "Chernobyl". Die Sky/HBO-Serie wurde als Beste Miniserie ausgezeichnet, Jared Harris setzte sich zudem in der Kategorie Bester Hauptdarsteller gegen die Konkurrenz durch. Auch bei den British Academy Television Craft Awards räumte die Serie sieben Auszeichnungen ab. Laut Sky ist "Chernobyl" damit die am häufigsten ausgezeichnete britische Serie in einem Jahr. Als Beste Hauptdarstellerin wurde bei den TV Awards Glenda Jackson ("Elizabeth is Missing", BBC One) geehrt. Beste Drama Serie ist "The End of The F***cking World" von Channel 4 und Netflix, als Beste Soap wurde "Emmerdale" ausgezeichnet. Mit "Strictly Come Dancing" wurde zudem eine Tanzshow als Bestes Entertainment Programm ausgezeichnet, an der zuletzt mit Motsi Mabuse auch eine im deutschen TV sehr bekannte Persönlichkeit als Jury-Mitglied teilgenommen hat. Gewinner in der Kategorie Factual Series ist die Michael-Jackson-Doku "Leaving Neverland" von Channel 4. Alle Preisträger finden Sie auf Seite zwei.

ITV hat ein für den Sender wichtiges Sportrecht verlängert und dabei geht es ausnahmsweise mal nicht um Fußball oder Motorsport - sondern um Pferderennen. So hat man die Ausstrahlungsrechte an dem British horse racing bis 2023 verlängert, bereits seit 2017 ist ITV Fernsehpartner der Pferderennen. Künftig darf ITV dadurch an rund 100 Tagen im Jahr Pferderennen übertragen. Erst im Juni gab es für die Pferderennen einen Re-Start, nachdem sie wegen des Lockdowns zuvor wochenlang nicht stattfanden. ITV-Sportchef Niall Sloane sagt: "Wir freuen uns, die Fortsetzung der frei empfangbaren Berichterstattung über eine Sportart bekannt zu geben, die von so vielen Zuschauern geliebt und verfolgt wird. Dies ist nach einer erfolgreichen Wiederaufnahme des Sports besonders erfreulich und wir freuen uns darauf, den Zuschauern in den nächsten Jahren das Beste zu bieten, was dieser wunderbare Sport zu bieten hat."

Steve Carson wird neuer Director von BBC Scotland, das hat das Unternehmen nun angekündigt. Der bisherige Head of Multi-platform Commissioning BBC Scotland folgt auf Donalda MacKinnon, die das Unternehmen später im Jahr verlassen wird. In seiner neuen Position verantwortet Carson das gesamte 1.100-köpfige Team von BBC Scotland über alle Ausspielwege hinweg. Tony Hall, Noch-Generaldirektor der BBC, sagt: "Ich freue mich sehr, dass Steve in diese wichtige Rolle berufen wurde. Er bringt eine Kombination aus hervorragender Programmgestaltung, Führung, Respekt und Vertrauen der Mitarbeiter mit. Steve hat den BBC Scotland Channel hervorragend aufgestellt und ich wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg."

Das Wachstum der SVoD-Angebote in Großbritannien hat sich im zweiten Quartal des Jahres wieder normalisiert. Rund 826.000 neue Abonnenten verzeichneten die verschiedenen Anbieter nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Kantar. In den Monaten bis April lag das Wachstum noch bei rund sechs Millionen. Das war einerseits dem Coronavirus geschuldet, durch das viele Menschen zu Hause bleiben mussten, andererseits fiel auch der Start von Disney+ in diese Zeit. Das höchste prozentuale Wachstum an neuen Abonnenten verzeichnete im zweiten Quartal laut Kantar Amazon Prime Video.

Neueste Zahlen belegen, wie groß der Werbeeinbruch während des Corona-Lockdowns in Großbritannien war. Zwischen dem 23. März und 30. Juni gaben werbungtreibende Unternehmen rund 1,1 Milliarden Pfund weniger für Werbung aus. Am härtesten hat es die Kinos getroffen, die nahezu 100 Prozent verloren haben, weil sie schließen mussten. Das Minus im Out of Home Bereich lag bei fast 85 Prozent. Insgesamt gingen die Werbeausgaben um fast 50 Prozent zurück, im TV waren es 37 Prozent. Größer Werbungtreibender in dieser Zeit wurde die Regierung - konkret die Behörde Public Health England des Gesundheitsministeriums. Sie gab mehr Geld aus als beispielsweise Unilever oder Procter & Gamble. McDonalds, das viele seiner Restaurants vorübergehend schließen musste, stutzte die Werbeausgaben um 97 Prozent und gab nur noch 1,3 Millionen Pfund aus - nach mehr als 40 Millionen ein Jahr zuvor.

