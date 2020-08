© ITV

"Jede Organisation sollte erkennen können, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Wir haben einen gemacht", räumte Hall in einer E-Mail an alle BBC-Mitarbeiter ein. Die BBC hatte sich zuvor geweigert, sich für die Verwendung des Wortes in einem Bericht zu entschuldigen, der ursprünglich auf dem regionalen Dienst Points West ausgestrahlt wurde, bevor er auf dem Hauptkanal der BBC News wiederholt wurde. In dem Bericht war die Wortwahl wiederholt worden, die angeblich während eines Angriffs auf einen jungen schwarzen Mann in Bristol geschrien wurde.

Mehr als 18.000 Beschwerden waren im Zuge dessen eingegangen. Zudem kündigte ein Radiomoderator seinen Job. Er könne nicht mehr der BBC zusammenarbeiten, die es zulässt, dass das N-Wort von einer weiße Person im nationalen Fernsehen ausgesprochen werde.

© Ofcom © Ofcom Ofcom haben eine Untersuchung eingeleitet, nachdem ITV zugegeben hat, dass bei einer Reihe von Gewinnspielen einige Posteingänge nicht berücksichtigt worden sind. Nach Angaben des Senders habe eine interne Revision seit 2014 in sechs Gewinnspielen "eine geringe Zahl individueller Verwaltungsfehler" festgestellt. Den Zuschauern werden zwei Pfund berechnet, um an den Gewinnspielen per SMS, Telefon oder online teilzunehmen, die Teilnahme per Post ist hingegen kostenlos. Man habe seither "Maßnahmen zur Lösung des Problems umgesetzt", erklärte ITV und sprach von einer "sehr kleinen Anzahl" an Wettbewerben, die betroffen seien. ITV war bereits im Jahr 2007 kritisiert worden, weil Gewinnspiele in Shows wie "Ant & Decs Saturday Night Takeaway" manipuliert worden waren. Ofcom verhängte damals eine Strafe von 5,7 Millionen Pfund.