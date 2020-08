© Screenshot ITV © Screenshot ITV The Masked Singer UK" noch vor der Corona-Pandemie über die Bühne brachte, standen hinter Staffel zwei bislang einige Fragezeichen. Nun gibt es zumindest etwas Klarheit. Mitte September sollen die Dreharbeiten beginnen - anders als in Deutschland wird die Musikshow auf der Insel ja aufgezeichnet und nicht live gezeigt. Als eine der ersten TV-Shows überhaupt wird es in der zweiten Staffel dann auch Live-Publikum im Studio geben. Der Ticketing-Veranstalter weist die Gäste bereits daraufhin, dass Social-Distancing-Regeln eingehalten werden müssen. Außerdem wird vor der Aufzeichnung die Temperatur der Zuschauer gemessen, die auch ihre Adressen zur Nachverfolgung angeben müssen.

grünes Licht für Show-Produktionen im Studio gegeben. Neben "The Masked Singer UK" kehren demnächst auch einige weitere Shows zurück und zeichnen vor Studio-Publikum auf bzw. haben das in den vergangenen Tagen bereits gemacht, darunter unter anderem "Britain's Got Talent", "Family Fortunes" (beide ITV) und die Comedy-Quizshow "QI" (BBC Two). Weil das Studiopublikum aber stets aus dem gleichen sozialen Umfeld kommen muss und auch sonst strenge Richtlinien gelten, ist die Anzahl der Menschen vor Ort noch sehr begrenzt. "QI" etwa hatte zuletzt nur rund 40 Gäste vor Ort im Publikum. Normalerweise sind es 600.

Sky und die NFL haben ihre bestehende Zusammenarbeit um fünf weitere Jahre verlängert, auch in den kommenden Jahren werden die Spiele der NFL also beim Sender zu sehen sein. Erstmals angekündigt hat man mit Sky Sports NFL nun einen eigenen NFL-Channel. Dieser startet am 3. September und damit kurz vor dem Start der neuen Saison, die eine Woche später beginnt. Der neue Sender wird die NFL-Heimat in Großbritannien und Irland sein, auch der Super Bowl wird hier zu sehen sein. Mindestens fünf Live-Spiele sollen pro Woche bei Sky Sports NFL übertragen werden. Darüber hinaus gibt es eine Inhalte des NFL Network auf dem Sender zu sehen, hinzu kommen Dokus von NFL Films und NBC Sports.





Celebrity Karaoke Club" eine neue musikalische Unterhaltungsshow in Auftrag gegeben. Und wie der Titel schon verrät geht es darin um Promis, die Karaoke singen. Sechs Folgen sollen noch in diesem Herbst über den Sender gehen. Die prominenten Karaoke-Sänger sind aber gleichzeitig auch Juroren und schicken in jeder Ausgabe einen Mitstreiter nach Hause - hier wird es also auch um Strategie gehen. Außerdem kommen immer wieder neue Promis hinzu, die sich beweisen müssen. Mit dabei sind unter anderem die Comedians Joel Dommett und Judi Love, Singer-Songwriter Tallia Storm, Reality-Sternchen Jessica Wright, die TV- und Radio-Moderatoren Roman Kemp und Melvin Odoom sowie einige mehr.

Show mit Prominenten hat BBC One angekündigt. In "Celebrity Best Home Cook" geht es allerdings nicht um die musikalischen Fähigkeiten der Teilnehmer, sondern um ihre Kochkünste. "Best Home Cook" lief bereits in zwei Staffeln beim Sender, nun setzt man erstmals eine Promi-Version des Formats um. Promis wie Ed Balls, Ferne McCann, Ed Byrne, Desiree Burch, Shobna Gulati und andere treten darin pro Folge in drei Runden gegeneinander an, um möglichst gute Hausmannskost-Gerichte zu kreieren. Moderiert wird die Sendung von Claudia Winkleman, Juroren sind Mary Berry, Angela Hartnett und Chris Bavin.