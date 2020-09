© Ree Saunders/flickr (CC BY-SA 2.0) © Ree Saunders/flickr (CC BY-SA 2.0) Last Night of the Proms" nur Orchesterversionen von "Rule, Britannia" und "Land of Hope and Glory" zu hören sein. Die Darbietung der patriotischen Lieder gerieten durch die Black-Lives-Matter-Proteste in die Kritik. Nachdem viele Menschen und insbesondere auch konservative Politiker mit der Entscheidung der BBC nicht zufrieden waren, rudert der Sender nun zurück. Die Lieder sollen doch gesungen werden, das hat die BBC bestätigt. Die Rolle rückwärts erfolgte übrigens kurz nachdem Tim Davie seinen Posten als neuer BBC-Chef angetreten ist.

© BBC Tim Davie © BBC Tim Davie Davie sorgte in der vergangenen Woche auch darüber hinaus für viele Schlagzeilen. So kündigte der neue BBC-Chef den Abbau von 900 Stellen an, so sollen auch Kosten, die doppelt anfallen, reduziert werden. Davie erklärte, die BBC sei weiterhin relevant für Millionen Menschen, es gäbe aber keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. Die Zukunft der BBC sei nicht mehr selbstverständlich und man habe kein "unveräußerliches Existenzrecht", so Davie. Die Idee, die BBC künftig über ein Abo-Modell zu finanzieren, lehnt Davie ab. Derzeit erhält das Unternehmen einen Großteil seiner Einnahmen durch eine Gebühr - die ist aber besonders im konservativen Lager unbeliebt. Premierminister Boris Johnson stellte die Finanzierung der BBC schon vor Monaten infrage.

© Twitter © Twitter Unverständnis sorgten auch Aussagen von Davie in Bezug auf die Nutzung von Twitter. So tritt der neue BBC-Boss für strengere Social-Media-Richtlinien ein, die für die Mitarbeiter gelten sollen. So forderte Davie Zurückhaltung und Unparteilichkeit von Moderatoren und Reportern. Wenn jemand ein Kolumnist sei oder Kampagnen in sozialen Medien betreiben wolle, sei das eine berechtigte Entscheidung, aber man solle dann nicht bei der BBC arbeiten, so Davie, der die neuen Regeln "rigoros" vollstrecken will. Die Ankündigungen sind Wasser auf die Mühlen der BBC-Kritiker, die dem Sender und seinen Moderatoren und Reportern immer wieder Unparteilichkeit vorwerfen.





© BBC Charlotte Moore © BBC Charlotte Moore Charlotte Moore, die vor wenigen Monaten noch selbst BBC-Chefin werden wollte, wird Chief Content Officer (CCO) und stößt zum BBC Board hinzu. Als CCO wird sie alle BBC-Inhalte in sämtlichen Genres und auf allen Plattformen verantworten, Ausnahme sind die Nachrichten und der Bereich Nations and Regions. Moore, bislang schon Director of Content, wird damit mehr denn je zum kreativen Kopf der BBC. Technikchef Matthew Postgate hat im Zuge von Davies Amtsantritt die BBC verlassen. Darüber hinaus sucht die BBC derzeit Personen für die neu geschaffenen Positionen des Chief Operating Officers und des Group Director of Corporate Affairs. Beide sollen dann auch im Executive Board sitzen, das Davie bereits von 17 auf 11 Menschen verschlankt hat.

© Premier League © Premier League Premier League: Die Liga hat den TV-Vertrag mit dem chinesischen Lizenzinhaber PPTV vorzeitig gekündigt, weil eine im März fällige Rate nicht bezahlt worden ist. 564 Millionen Pfund schwer war der Deal zwischen Premier League und PPTC, der im November 2016 abgeschlossen wurde und der damals der größte Auslandsverkauf der Liga war. Laut Medienberichten wurde eine Rate in Höhe von 160 Millionen Pfund im März nicht überwiesen, angeblich wollten die Rechteinhaber nachverhandeln. Durch die Kündigung dürften der Liga und seinen Klubs nun viele Millionen Pfund in den Kassen fehlen.

© ITV © ITV ITV2 hat unter dem Titel "Love Bites" eine neue kulinarische Datingshow angekündigt. Drei Singles kämpfen darin um ein Date, indem sie jeweils ein Drei-Gänge-Menü aus Boxen mit gleichen Zutaten zaubern. Sie kochen für eine Person, die im Anschluss auf Basis der Gerichte entscheidet, mit wem sie oder er auf ein Date geht. Produziert wird das Format von Ricochet, einer britischen Tochterfirma von Warner Bros. International Television Production.

© NFL © NFL ViacomCBS hat mit der NFL einen Dreijahresvertrag geschlossen und bringt so die Football-Liga inklusive Super Bowl bereits ab der nun startenden Saison zurück zu Channel 5. Der Sender hatte die NFL zwischen 1998 und 2009 schon einmal im Programm, jetzt gibt’s also ein Comeback. Channel 5 wird künftig immer Monday Night Football aus Los Angeles übertragen und auch das Magazin "NFL End Zone" zeigen. Durch den Deal sollen zudem auch NFL-Inhalte auf den verschiedenen digitalen MTV-Plattformen in UK verfügbar gemacht werden.

