© BBC

© Haris Mulaosmanovic / photocase.de

© Sky/A+E

© Channel 5 © Channel 5 hat einen dreiteiligen Psychothriller über Anne Boleyn, die im 16. Jahrhundert Königin von England war, bestellt. Es wird darin um die letzten Monate vor ihrem Tod gehen, in denen sie ums Überleben kämpft, ihrer Tochter die Zukunft sichern will und die mächtigen Männer um sie herum herausfordert - unter anderem keinen geringeren als ihren Mann, König Heinrich VIII., der sie schließlich enthaupten ließ. Geschrieben wird die Miniserie von Eve Hedderwick Turner, Regie führt Lynsey Miller. "Eves Drama stellt alle Konventionen dessen in Frage, wer Anne Boleyn unserer Meinung nach war, und wirft ein feministisches Licht auf ihre Geschichte", erklären Faye Ward und Hannah Farrell, Creative Directors der Produktionsfirma Fable Pictures. "Wir glauben, dass die Geschichte die Stimme dieser ehrgeizigen Königin zugunsten der Männer, die sie zu Fall gebracht haben, beiseite geschoben hat und dass Lynsey Millers schöne, intime Vision Annes Blick in den Mittelpunkt des Stücks rücken wird."

© DWDL.de