© Sky © Sky hat sich angesichts des erneuten Lockdowns entschieden, mehrere Sport-Übertragungen frei zugänglich zu übertragen. Dazu gehören die beiden Fußball-Spiele zwischen Serbien und Schottland sowie Nordirland und Slowakei am Donnerstag. Während England und Wales sich bereits für die Fußball-EM im kommenden Jahr qualifiziert haben kämpfen die anderen beiden Teile des Vereinigten Königreichs noch um die Teilnahme. "Sky Sports stellt diese Spiele von historischer, nationaler Bedeutung in Anbetracht der einzigartigen Umstände und der Auswirkungen, die die Pandemie auf die Fans hat, zur Verfügung", heißt es in einer Mitteilung. Die nationalen Ligen und die meisten anderen Live-Sportveranstaltungen blieben aber weiterhin Abonnenten vorbehalten, "deren Unterstützung es Sky ermöglicht, dem Sport kurzfristige finanzielle Sicherheit und nachhaltige Investitionen in die Zukunft zu bieten". Darüber hinaus hat sich Sky auch entschlossen, den Frauen-Box-Abend am kommenden Samstag u.a. mit dem Fight zwischen Taylor Gutierrez über mehrere digitale Plattformen frei zugänglich zu machen - hier allerdings vor allem mit Blick darauf, mehr Zuschauer für diese Sportart begeistern zu können.